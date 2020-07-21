У багатьох випадках лауреати премії Оскар працюють понаднормово, аби переконливо постати у фільмі. Тому робота над стрічкою починається задовго до знімального процесу, а актори жертвують не тільки своїм вільним часом, щоб геніально зіграти своїх персонажів. На що готові знаменитості для ролі – дізнавайтесь на LifeStyle 24.

Всі глядачі звикли бачити результат копіткої праці акторів, однак не задумуються, яких жертв інколи коштує перевтілення в улюблених персонажів. 24 канал вирішив провести власне дослідження та знайти історії тих зірок, які не побоялись змінитись заради ролі або ж тривалий час налаштовувались на зйомки, намагаючись зрозуміти своїх персонажів. І ці приклади справді варті Оскара.

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Гіт Леджер

Здається, Гіт Леджер отримав найбільшу популярність після своєї раптової смерті у 2008 році. Однак, без сумніву, заговорити про актора змусила не тільки його втрата, але й геніальна гра у фільмі Крістофера Нолана "Темний лицар". Тут Гіт Леджер зіграв Джокера, не залишивши глядачам і сумніву, що його персонаж готовий на все. Експерти також відзначили акторську гру зірки кіно, нагородивши його посмертно Оскаром.

А вжитись у роль безумного лиходія йому допомогла самоізоляція. За місяць до старту зйомок Гіт Леджер оселився в готельному номері, де продумав усе до найменших дрібниць. Актор вирішив сам робити собі грим Джокера, адже майстри візажу все робили надто акуратно та неправдоподібно. Тому Гіту Леджеру вдалось налякати не тільки глядачів, але й своїх колег.



Гіт Леджер у ролі Джокера / Фото Vulture

Вже після завершення зйомок "Темного лицаря" у ЗМІ писали про депресію актора. Помер він від неправильного поєднання медикаментів, прописаних лікарями.

Крістіан Бейл

Крістіан Бейл вже став справжнім майстром перевтілень. За час роботи в Голлівуді знаменитий актор набрав та скинув 275 кілограмів. Так, для ролі у фільмі "Машиніст" 2003 року Крістіан Бейл змушений був скинути вагу до 50 кілограмів. Тоді його дружина Сібі Блажіч не на жарт хвилювалась за здоров'я коханого, однак, переглянувши емоційний фільм, вона зрозуміла, що всі зусилля були того варті, адже жоден грим не міг показати таку кволість головного героя.

А от вже за рік Крістіан Бейл отримав роль Бетмена і змушений був годинами проводити у спортзалі, аби збільшити свої м'язи.



Крістіан Бейл у фільмах "Машиніст" і "Темний лицар" / Фото Digital Media

Шая Лабаф

Не менші жертви вимагала і роль актора Шая Лабафа. Він зіграв одного з головних героїв фільмі "Лють". Щоб більше зрозуміти військових та деталі служби в армії, він на місяць перебрався в казарму. Там Шая Лабаф побачив чимало хлопців з татуюваннями тому вже до зйомок він набив подібний малюнок на руці.

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Та і під час зйомок актор не припиняв дивувати членів знімальної команди. Одного разу його грим виглядав занадто неправдоподібно. Тому, довго не задумуючись, Шая Лабаф зробив невеликий поріз на обличчі. І, щоб відповідати своїй ролі, актор видалив один з передніх зубів.



Шая Лабаф у фільмі "Лють" / Фото Page Six

Шарліз Терон

А от знаменита красуня Шарліз Терон перевтілилась у серійну вбивцю у фільмі "Монстр". Акторка змушена була набрати 15 кілограмів зайвої ваги, носити зубні протези, а також відмовитись від звичного догляду за шкірою та волоссям. Окрім цього, на знімальному майданчику Шарліз Терон майже не спілкувалась ні з ким та поводилась досить дратівливо і відлюдькувато, тому вже після виходу стрічки на великий екран її колеги наче заново познайомились з Шарліз Терон.



Шарліз Терон у фільмі "Монстр" / Фото US Magazine

Гіларі Свенк

А от Гіларі Свенк змушена була жити кілька місяців в образі чоловіка. Вона підстригла своє волосся та змінила навіть манеру ходьби. Після завершення зйомок фільму "Хлопці не плачуть" глядачі не вріили, що це запальна Гіларі Свенк, а не якийсь її брат. А сама актриса в інтерв'ю не приховувала: після цієї ролі їй знов потрібно було вчитись бути дівчиною та перестати носити чоловічі речі.



Гіларі Свенк в образі хлопця / Фото IMDb

Роберт де Ніро

Культовий актор Роберт де Ніро у фільмі "Мис Страху" перевтілився у маніяка. І актор не міг вжитись у роль безжального злочинця, поки не вмовив стоматолога змінити його ідеальні білі зуби, зробивши їх нерівними та пожовтілими. Вже після зйомок Роберт де Ніро знов записав до лікаря на прийом, щоб повернути свою голлівудську усмішку.



Роберт де Ніро у фільмі "Мис Страху" / Фото IMDb

Едрієн Броуді

А от актор Едрієн Броуді заради ролі в фільмі "Піаніст" навіть вирішив покинути свою дівчину. На час зйомок він був занадто щасливим, щоб зіграти чоловіка, який переживає всі жахіття Варшавського гетто. Після розриву Едрієн продав машину та розкішний маєток, залишившись тільки з грошима на картці. Втративши стабільність, Броуді майстерно зіграв роль в стрічці "Піаніст", за що і отримав Оскар.

Цікаво, що за час зйомок актор став непогано грати на фортепіано, беручи кілька годин приватних уроків у викладача.



Едрієн Броуді в фільмі "Піаніст" / Фото Bratannica