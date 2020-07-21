Во многих случаях лауреаты премии Оскар работают сверхурочно, чтобы убедительно предстать в фильме. Поэтому работа над лентой начинается задолго до съемочного процесса, а актеры жертвуют не только своим свободным временем, чтобы гениально сыграть своих персонажей. На что готовы знаменитости для роли – узнавайте на LifeStyle 24.

Все зрители привыкли видеть результат кропотливого труда актеров, однако не задумываются, каких жертв иногда стоит перевоплощение в любимых персонажей. 24 канал решил провести собственное исследование и найти истории тех звезд, которые не побоялись измениться ради роли или же длительное время настраивались на съемки, пытаясь понять своих персонажей. И эти примеры действительно стоят Оскара.

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Хит Леджер

Кажется, Хит Леджер получил наибольшую известность после своей внезапной смерти в 2008 году. Однако, без сомнения, заговорить об актере заставила не только его потеря, но и гениальная игра в фильме Кристофера Нолана "Темный рыцарь". Здесь Хит Леджер сыграл Джокера, не оставив зрителям и сомнения, что его персонаж готов на все. Эксперты также отметили актерскую игру звезды кино, наградив его посмертно Оскаром.

А вжиться в роль безумного злодея ему помогла самоизоляция. За месяц до старта съемок Хит Леджер поселился в гостиничном номере, где продумал все до мелочей. Актер решил сам делать себе грим Джокера, ведь мастера визажа все делали слишком аккуратно и неправдоподобно. Поэтому Хиту Леджеру удалось напугать не только зрителей, но и своих коллег.



Хит Леджер в роли Джокера / Фото Vulture

Уже после завершения съемок "Темного рыцаря" в СМИ писали о депрессии актера. Умер он от неправильного сочетания медикаментов, прописанных врачами.

Кристиан Бэйл

Кристиан Бэйл уже стал настоящим мастером перевоплощений. За время работы в Голливуде знаменитый актер набрал и сбросил 275 килограммов. Так, для роли в фильме "Машинист" 2003 года Кристиан Бейл вынужден был сбросить вес до 50 килограммов. Тогда его жена Сиби Блажич не на шутку волновалась за здоровье любимого, однако, просмотрев эмоциональный фильм, она поняла, что все усилия того стоят, ведь ни один грим не мог показать такую слабость главного героя.

А вот уже через год Кристиан Бэйл получил роль Бэтмена и вынужден был часами проводить в спортзале, чтобы увеличить свои мышцы.



Кристиан Бейл в фильмах "Машинист" и " Темный рыцарь" / Фото Digital Media

Шая Лабаф

Не меньшие жертвы требовала и роль актера Шая Лабафа. Он сыграл одного из главных героев фильме "Ярость". Чтобы больше понять военных и детали службы в армии, он на месяц перебрался в казарму. Там Шая Лабаф увидел немало парней с татуировками, поэтому уже к съемкам он набил подобный рисунок на руке.

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Да и во время съемок актер не прекращал удивлять членов съемочной команды. Однажды его грим выглядел слишком неправдоподобно. Поэтому, долго не задумываясь, Шая Лабаф сделал небольшой порез на лице. И, чтобы соответствовать своей роли, актер удалил один из передних зубов.



Шая Лабаф в фильме "Ярость" / Фото Page Six

Шарлиз Терон

А вот знаменитая красавица Шарлиз Терон перевоплотилась в серийную убийцу в фильме "Монстр". Актриса вынуждена была набрать 15 килограммов лишнего веса, носить зубные протезы, а также отказаться от привычного ухода за кожей и волосами. Кроме этого, на съемочной площадке Шарлиз Терон почти не общалась ни с кем и вела себя довольно раздражающе и нелюдимо, поэтому уже после выхода ленты на большой экран ее коллеги как будто заново познакомились с Шарлиз Терон.



Шарлиз Терон в фильме "Монстр" / Фото US Magazine

Хилари Суэнк

А вот Хиллари Суэнк вынуждена была жить несколько месяцев в образе мужчины. Она подстригла свои волосы и изменила даже манеру ходьбы. После завершения съемок фильма "Парни не плачут" зрители не верили, что это зажигательная Хилари Суэнк, а не какой-то ее брат. А сама актриса в интервью не скрывала: после этой роли ей снова нужно было учиться быть девушкой и перестать носить мужские вещи.



Хилари Суэнк в образе парня / Фото IMDb

Роберт де Ниро

Культовый актер Роберт де Ниро в фильме "Мыс Страха" перевоплотился в маньяка. Но актер не мог вжиться в роль безжалостного преступника, пока не уговорил стоматолога изменить его идеальные белые зубы, сделав их неровными и пожелтевшими. Уже после съемок Роберт де Ниро вновь записал к врачу на прием, чтобы вернуть свою голливудскую улыбку.



Роберт де Ниро в фильме "Мыс Страха" / Фото IMDb

Эдриен Броуди

А вот актер Эдриен Броуди ради роли в фильме "Пианист" даже решил покинуть свою девушку. На время съемок он был слишком счастливым, чтобы сыграть мужчину, который переживает все ужасы Варшавского гетто. После разрыва Эдриен продал машину и роскошное поместье, оставшись только с деньгами на карте. Потеряв стабильность, Броуди мастерски сыграл роль в ленте "Пианист", за что и получил Оскар.

Интересно, что за время съемок актер стал неплохо играть на фортепиано, принимая несколько часов частных уроков у преподавателя.



Эдриен Броуди в фильме "Пианист" / Фото Bratannica