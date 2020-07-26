Часто знаменитості використовують псевдоніми, або ж творчі імена, аби не привертати увагу журналістів до своєї родини. А є й такі, чиї справжні прізвища занадто складні для запам'ятовування або ж провінційні. Тому десятки відомих нам акторів можуть при народженні мати зовсім інше ім'я.

24 канал вирішив переглянути дані про голлівудських зірок та підібрати 10 найпопулярніших акторів, справжні імена яких відрізняються від тих, які нам відомі. І, переконані, ця добірка зможе здивувати вас.

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Дженніфер Еністон

Всі кіномани добре знають цю голлівудську красуню. Однак маловідомо, що батько Дженніфер мав грецьке походження, тому й справжнє його ім'я – Янніс Анітіос Анастасакіс. Після переїзду до США чоловік змінив прізвище на більш милозвучне та американське – Еністон.

Наталі Портман

Справжнє прізвище Наталі – Гершлаг. Акторка має ізраїльське походження, а на початку своєї кар'єри в Голлівуді взяла дівоче прізвище бабусі Портман. За неофіційними даними, родичі Наталі були переконані, що вона не досягне успіху і тільки зганьбить рід Гершлаг. тому наполягли на псевдонімі.

Демі Мур

Чимало прихильників і не підозрюють, що Демі Мур насправді – Деметрія Джин Гайнес. Акторка була заміжня з Фредді Муром та після розлучення у 1985 році хотіла повернутись до свого дівочого прізвища. Однак продюсери відмовили її це робити.

Олівія Вайлд

Насправді ця знаменита акторка – Олівія Джейн Кокберн. Вона народилась у родині відомих журналістів, тому, починаючи акторську кар'єру, вирішила взяти прізвище улюбленого письменника Оскара Вайлда.

Він Дізель

При народженні цього відомого актора звали Марк Сінклер Вінсент. Ще у шкільні роки він придумав собі псевдонім, оскільки вважав своє справжнє ім'я занадто інтелігентним. Та чому саме Він Дізель, невідомо.

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Ніколас Кейдж

Ніколас Кім Коппола був племінником відомого режисера. Не бажаючи отримувати славу завдяки медійному прізвищу, він змінив його на Кейдж. А от надихнув його на цей псевдонім улюблений герой коміксів Люк Кейдж.

Софі Лорен

Справжнє ім'я легендарної акторки – Софія Віллані Чіколоне. Зірка була переконана, що її італійське прізвище є занадто провінційним та буде ставати на заваді її славі. Тому вона спершу виступала як Софі Ладзаро, а згодом взяла псевдонім Лорен. Це, до речі, була улюблена марка сигарет її чоловіка Карло Понті, який наполіг, аби актриса обрала саме це прізвище.

Чак Норріс

Ще один знаменитий актор Голлівуду взяв собі псевдонім. Насправді Чака Норріса звати Карлос Рей Норріс. Актор захотів якоїсь родзинки до свого сценічного імені та обрав для цього свою кличку у час військової служби.