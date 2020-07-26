Часто знаменитости используют псевдонимы, или творческие имена, чтобы не привлекать внимание журналистов к своей семье. А есть и такие, чьи настоящие фамилии слишком сложны для запоминания или провинциальные. Поэтому десятки известных нам актеров могут при рождении иметь совсем другое имя.

24 канал решил пересмотреть данные о голливудских звездах и подобрать 10 самых популярных актеров, настоящие имена которых отличаются от тех, которые нам известны. И, убеждены, эта подборка сможет удивить вас.

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Дженнифер Энистон

Все киноманы хорошо знают эту голливудскую красавицу. Однако малоизвестно, что у отца Дженнифер греческое происхождение, поэтому и настоящее его имя – Яннис Анитиос Анастасакис. После переезда в США мужчина сменил фамилию на более благозвучное и американское – Энистон.

Натали Портман

Настоящая фамилия Натали – Гершлаг. У актрисы израильское происхождение, а в начале своей карьеры в Голливуде взяла девичью фамилию бабушки Портман. По неофициальным данным, родственники Натали были убеждены, что она не добьется успеха и только опозорит род Гершлаг. поэтому настояли на псевдониме.

Деми Мур

Немало поклонников и не подозревают, что Деми Мур на самом деле – Деметрия Джин Гайнес. Актриса была замужем за Фредди Муром и после развода в 1985 году хотела вернуться к своей девичьей фамилии. Однако продюсеры отговорили ее это делать.

Оливия Уайлд

На самом деле эта знаменитая актриса – Оливия Джейн Кокберн. Она родилась в семье известных журналистов, поэтому, начиная актерскую карьеру, решила взять фамилию любимого писателя Оскара Уайльда.

Вин Дизель

При рождении этого известного актера звали Марк Синклер Винсент. Еще в школьные годы он придумал себе псевдоним, поскольку считал свое настоящее имя слишком интеллигентным. Но почему именно Вин Дизель, неизвестно.

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Николас Кейдж

Николас Ким Коппола был племянником известного режиссера. Не желая получать славу благодаря медийной фамилии, он сменил ее на Кейдж. А вот вдохновил его на этот псевдоним любимый герой комиксов Люк Кейдж.

Софи Лорен

Настоящее имя легендарной актрисы – София Виллани Чиколоне. Звезда была убеждена, что ее итальянская фамилия слишком провинциальная и будет препятствовать ее славе. Поэтому она сначала выступала как Софи Ладзаро, а затем взяла псевдоним Лорен. Это, кстати, была любимая марка сигарет мужа Карло Понти, который настоял, чтобы актриса выбрала именно эту фамилию.

Чак Норрис

Еще один знаменитый актер Голливуда взял себе псевдоним. На самом деле Чака Норриса зовут Карлос Рей Норрис. Актер захотел какую-то изюминку в свое сценическое имя и выбрал для этого свою кличку во время прохождения военной службы.