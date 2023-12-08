Що потрібно зробити на Новий 2024 рік, щоб залучити у дім щастя і гроші
8 грудня 2023, 14:40Читать новость на русском
Джерело:"ТСН"
До Нового року залишились лічені дні. Люди вже в передчутті свята. Вони надіються, що 2024 принесе у дім щастя, успіх, гроші, гармонію та спокій.
Однак, прийдешній рік має безліч заборон, адже буде високосним. Наприклад, не можна справляти весілля та змінювати роботу. Однак, існують прикмети, які залучать у ваше життя щастя та гроші.
Цікаво Чому не можна справляти весілля у 2024 році
Прикмети на Новий 2024 рік
- Оскільки 2024 – рік Дерев'яного Дракона, то прикрасьте вашу ялинку фігуркою цієї тварини. Тоді у життя прийде успіх.
- Опівночі потрібно відкрити вікно або двері. Так випустите з дому все погане, а в гості запросите лише хороше.
- Для затишку і тепла у будинку сховайте шкарпетку з вовни за батарею.
- 2024 рік буде успішним, якщо повісити підкову на двері.
- Відкрийте пляшку шампанського. Якщо корок вилетить одразу й тихо, то в наступному році ви досягнете поставлених цілей.
- А якщо з шампанського поллється багато піни, то 2024 рік буде сповнений подорожами, пригодами та великою кількістю емоцій.
- Для того, щоб залучити у дім гроші, повішайте на ялинку будь-яку купюру та цукерки. Також можна поставити миску з монетами біля дверей, а одну копієчку покласти під килим.
Також існує думка, що якщо повісити на ялинку декілька монет та перев'язати їх червоною ниткою, то у дім прийде достаток. Крім того, його господарі будуть енергійними та здоровими.