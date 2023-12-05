Однак, є люди, які не вірять у народні повір'я, тому вже планують одруження чи заміжжя. Згідно з астрологією, у високосний рік треба ретельно обдумувати свої плани та наміри, а справляти весілля – не слід.

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Весілля у високосний рік: різні думки

У високосному році не 365, а 366 днів. Такі зміни відбуваються кожних чотири роки. Згідно з народними повір'ями, у високосний рік не варто виходити заміж та одружуватися, інакше шлюб розпадеться. Хтось із закоханих наважиться на зраду. Також деякі люди вважають, що можна приректи себе на вдівство.

Втім, священники радять християнам не вірити у забобони. Вони кажуть, що укладати шлюб можна в будь-який рік. Однак, забороняється вінчатися під час Різдвяного, Великого та річних постів.

Варто зауважити, що деякі закохані пари використовують спеціальні способи, завдяки яким лихо має оминути їхнє сімейне життя. Наприклад, влаштовують скромне весілля. Наречена обов'язково вдягає довгу сукню зі шлейфом, а у туфлі підкладає монети.

Цікаво, що за часів Київської Русі високосний рік вважався щасливим. Це кардинально відрізняється від прикмет та забобон, які існують сьогодні. В цей час дівчата відправляли сватів до наречених. За традицією, хлопець не мав права відмовити. Деякі жінки особливо чекали високосного року, щоб нарешті вийти заміж за коханого.