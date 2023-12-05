Однако есть люди, которые не верят в народные поверья, поэтому уже планируют женитьбу или замужество. Согласно астрологии, в високосный год нужно тщательно обдумывать свои планы и намерения, а справлять свадьбу – не следует.

Тоже интересно Год Кролика подходит к концу: какое животное будет символом 2024

Свадьба в високосный год: разные мнения

В високосном году не 365, а 366 дней. Такие изменения происходят каждые четыре года. Согласно народным поверьям, в високосный год не стоит выходить замуж и жениться, иначе брак распадется. Кто-то из влюбленных отважится на измену. Также некоторые люди считают, что можно обречь себя на вдовство.

Впрочем священники советуют христианам не верить в предрассудки. Они говорят, что вступать в брак можно в любой год. Однако запрещается венчаться во время Рождественского, Великого и годовых постов.

Следует заметить, что некоторые влюбленные пары используют специальные способы, благодаря которым беда должна обойти их семейную жизнь. К примеру, устраивают скромную свадьбу. Невеста обязательно одевает длинное платье со шлейфом, а в туфли подкладывает монеты.

Интересно, что во времена Киевской Руси высокий год считался счастливым. Это кардинально отличается от существующих сегодня примет и предрассудков. В это время девушки отправляли сватов к женихам. По традиции парень не имел права отказать. Некоторые женщины особенно ждали високосного года, чтобы наконец-то выйти замуж за любимого.