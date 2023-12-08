Однако, грядущий год имеет множество запретов, ведь будет високосным. К примеру, нельзя справлять свадьбу и менять работу. Однако существуют приметы, которые привлекут в вашу жизнь счастье и деньги.

Интересно Почему нельзя справлять свадьбу в 2024 году

Приметы на Новый 2024 год

Поскольку 2024 – год Деревянного Дракона, то украсьте вашу елку фигуркой этого животного. Тогда в жизнь придет успех.

В полночь нужно открыть окно или дверь. Так выпустите из дома все плохое, а в гости пригласите только хорошее.

Для уюта и тепла в доме спрячьте носок из шерсти за батарею.

2024 год будет успешным, если повесить подкову на дверь.

Откройте бутылку шампанского. Если пробка вылетит сразу и тихо, то в следующем году вы достигнете поставленных целей.

Откройте бутылку шампанского в новогоднюю ночь / Фото Canva

А если из шампанского польется много пены, то 2024 год будет полон путешествий, приключений и большого количества эмоций.

Для того чтобы привлечь в дом деньги, повесьте на елку любую купюру и конфеты. Также можно поставить миску с монетами у двери, а одну копеечку положить под ковер.

Также существует мнение, что если повесить на елку несколько монет и перевязать их красной нитью, то в дом придет достаток. Кроме того, его хозяева будут энергичными и здоровыми.