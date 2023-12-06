Елку можно украшать очень по-разному, здесь все зависит от вашего вкуса. Беспроигрышным считается сочетание золотого с красным или зеленым, серебряного с красным или синим. Игрушки надо цеплять на расстоянии друг от друга, чтобы это выглядело красиво. О какой детали для елки важно не забыть – расскажет 24 Канал.

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Какая деталь обязательно должна быть на елке

Очень часто в семьях хранят игрушки, которые достались им еще от прабабушек и прадедушек. Такие украшения имеют особую энергетику, ведь передаются из поколения в поколение. Традицию вешать такие украшения следует продолжать, потому что вы укрепляете таким образом силу своего рода. Ретро-стиль можно дополнить дождиком, снежинками и шишками. Не забудьте добавить на новогоднее дерево символ 2024 – Зеленого Деревянного Дракона.

Также есть еще одна давняя традиция, которую знает не так много людей. Если вы хотите, чтобы в вашем доме царили изобилие и приумножались средства, то стоит повесить на деревце одну или несколько монеток. Можно еще перевязать красной нитью. Соблюдение такого обычая поможет привлечь удачу, любовь, успех и согласие. А еще – хозяева дома будут энергичными и здоровыми.

Обратите внимание, что не нужно вешать на елку все, что у вас есть. Следует заранее выбрать цвета и формы игрушек. Они должны гармонично совмещаться между собой. Речь идет о шариках, колокольчиках, снежинках, фонариках, бантиках, дождиках и световых гирляндах.

Очень красивые стеклянные игрушки, которые имеют уместный вид с лентами, бантиками и бусами. Еще можно приобрести такие тематические рождественские украшения как ангелы, звездочки, снеговики и олени.

Можно использовать разноцветные гирлянды или одного цвета, в зависимости от стиля, в который вы украсили новогоднюю красавицу. Обязательно декорируйте ствол дерева, а если искусственная – тогда стояк, на котором оно размещено. Иначе это не будет выглядеть привлекательно. Живую елку нужно поставить в ведро с песком. Можно повесить на него дождик, гирлянды или просто однотонную ткань. В то время как искусственное деревце следует положить в подарочную коробку. Сверху можно прицепить ленты или дождик.

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