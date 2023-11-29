Кстати, этот год – Деревянного Дракона, который в Китае является символом власти. Согласно восточному календарю, животное должно принести счастье в каждый дом. А вот через сколько дней придет Новый год, знает 24 Канал.

Новая дата Когда Украина будет отмечать Рождество в 2023 году

Когда Новый год 2024

Если вы еще не подготовились к Новому году, то поторопитесь. Ведь до праздника осталось 32 дня. 2024 год стартует в понедельник. Возможно, это знак, что нужно начинать его продуктивно и не откладывать все дела на потом.

Традиционно украинцы собираются за праздничным столом 31 декабря. С утра проходят приготовления. Ведь нужно успеть сварить все блюда, украсить дом, приготовиться и встретить гостей до 00:00.

Приготовление к Новому году / Фото Canva

Празднование Нового года в других странах

Кстати, интересно, что в Великобритании гостей домой не зовут. Каждый может прийти без приглашения в любой дом – даже к незнакомым людям. Обычно гость приносит с собой кусочек угля и бросает его в костер хозяев дома.

Испанцы же празднуют Новый год с друзьями. Традиционно каждый должен съесть 12 виноградин под бой курантов. Говорят, что эта ягода приносит удачу.

В Соединенных Штатах Америки к детям в ночь с 31 декабря на 1 января приходит Санта-Клаус. Он запрыгивает в дом через камин и ставит подарки под елку. Кстати, американцы очень любят украшать все вокруг на Новый год. Дома и улицы сияют новогодними гирляндами.

В период новогодних и рождественских праздников люди со всего мира скупают в магазинах адвент-календари. Впервые такую традицию основали в Германии. В этом календарике обычно есть 24 окошка. Туда кладут разные сладости или маленькие игрушки. Каждый день люди открывают по одному окошку.