До речі, цей рік – Дерев'яного Дракона, який у Китаї є символом влади. Згідно зі східним календарем, тварина повинна принести щастя у кожен дім. А от через скільки днів прийде Новий рік, знає 24 Канал.

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Коли Новий рік 2024

Якщо ви ще не підготувалися до Нового року, то поспішіть. Адже до свята залишилось 32 дні. 2024 стартує в понеділок. Тож, можливо, це знак, що потрібно починати його продуктивно та не відкладати всі справи на потім.

Традиційно українці збираються за святковим столом 31 грудня. Від ранку відбуваються приготування. Адже потрібно встигнути зварити всі страви, прикрасити будинок, приготуватися та зустріти гостей до 00:00.

Приготування до Нового року / Фото Canva

Святкування Нового року в інших країнах

До речі, цікаво, що у Великій Британії гостей додому не кличуть. Кожен може прийти без запрошення в будь-яку оселю – навіть до незнайомих людей. Зазвичай гість приносить з собою шматочок вугілля та кидає його у вогнище господарів будинку.

Іспанці ж святкують Новий рік з друзями. Традиційно кожен повинен з'їсти 12 виноградин під бій курантів. Кажуть, що ця ягода приносить успіх.

У Сполучених Штатах Америки до дітей у ніч з 31 грудня на 1 січня приходить Санта Клаус. Він застрибує до будинку через камін та ставить подарунки під ялинку. До слова, американці дуже люблять прикрашати все навколо на Новий рік. Будинки та вулиці сяють новорічними гірляндами.

У період новорічних та різдвяних свят люди зі всього світу скуповують у магазинах адвент-календарі. Вперше таку традицію започаткували в Німеччині. У цьому календарику зазвичай є 24 віконечка. Туди кладуть різні солодощі або маленькі іграшки. Кожного дня люди відкривають по одному віконцю.