Тепер Україна приєднається до більшості країн християнського світу під час святкування Різдва. В який день українці відзначатимуть народження Ісуса Христа цього року, знає 24 Канал.

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Різдво в Україні 2023

Раніше його відзначали 7 січня. Однак, у 2023 році українці святкуватимуть Різдво Христове 25 грудня. Так ми відмовляємося від радянських та російських традицій.

Важливо зауважити, що цього року вихідного на Різдво в Україні не буде. Його скасували у зв'язку з дією воєнного стану.

Напередодні Різдва люди в Україні накривають святковий стіл та відзначають Святвечір. Вечеря повинна складатися з 12 пісних страв. Господині готують кутю, вареники, голубці, пампушки, узвар, рибу та іншу традиційну їжу.

Зазначимо, що зараз в Україні триває Різдвяний піст, який почався 15 листопада, а завершиться 24 грудня. У цей період не можна вживати м'ясні та молочні продукти.