Теперь Украина присоединится к большинству стран христианского мира во время празднования Рождества. В какой день украинцы будут отмечать рождение Иисуса Христа в этом году, знает 24 Канал.

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Рождество в Украине 2023

Ранее его отмечали 7 января. Однако в 2023 году украинцы будут праздновать Рождество 25 декабря. Так мы отказываемся от советских и русских традиций.

Важно отметить, что в этом году выходного на Рождество в Украине не будет. Его отменили в связи с действием военного положения.

В канун Рождества люди в Украине накрывают праздничный стол и отмечают Сочельник. Ужин должен состоять из 12 постных блюд. Хозяйки готовят кутью, вареники, голубцы, пампушки, узвар, рыбу и другую традиционную пищу.

Отметим, что сейчас в Украине продолжается Рождественский пост, который начался 15 ноября, а завершится 24 декабря. В этот период нельзя употреблять мясные и молочные продукты.