Дня, когда в дома приходит Николай, ждут не только дети, но и взрослые. Ведь это прекрасная возможность обменяться подарками, провести время в семейном кругу, а также заняться добрыми делами. Когда украинцы будут праздновать День святого Николая в этом году, знает 24 Канал.

К слову Когда в мире отмечают День святого Николая: интересные традиции в разных странах на этот день

День святого Николая 2023 в Украине.

По новоюлианскому календарю в 2023 году Украина будет праздновать День святого Николая 6 декабря. То есть уже через неделю начинается цикл зимних праздников.

По одной версии, сначала День святого Николая начали отмечать в Средневековой Германии. Родители хотели, чтобы дети поверили в Николая Чудотворца, поэтому клали им ночью под подушки сладости, игрушки, одежду и другие подарки.

Также говорят о том, что традиция дарить подарки в этот день появилась, когда Николай помог трем бедным сестрам. Ночью он пришел в их дом и подбросил небольшие мешочки с золотом.

Николай Чудотворец / Фото "Этнохата"

Традиции в Украине

В Украине существует множество традиций в День святого Николая. Раньше наши предки в этот день варили мед и пиво, катались на санях, устраивали посиделки с песнями, а детям родители дарили особое печенье – николайчики.

Сейчас в День святого Николая родители кладут детям подарки под подушку. Делают это среди ночи, чтобы малыши их не заметили. Кроме того, люди помогают нуждающимся и занимаются благотворительностью. Например, существует традиция ежегодно отправлять подарки в детские дома или детям, чьи родители погибли на войне.

До начала полномасштабного вторжения России в Украину в День святого Николая проводились различные рождественские ярмарки, а в городах традиционно ставили елки.