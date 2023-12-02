Упаковка должна вызывать у человека положительные эмоции, чтобы ему хотелось побыстрее посмотреть, что же внутри. 24 Канал собрал несколько лучших идей, во что завернуть подарок.

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Упаковка подарка на Николая: интересные способы

Крафтовую бумагу можно купить в любом строительном магазине. И он стоит недорого. Им можно обернуть практически любую вещь. Хорошей идеей будет перевязать бумагу лентой. Также сверху можно добавить красивые наклейки или тканевые элементы.

Подарочная бумага – довольно простой и бюджетный вариант. Он подойдет для подарка любой формы. Дизайн бумаги уже зависит от вашего вкуса и темы праздника. Если на Николая – тогда подойдут новогодние и рождественские мотивы.

Сюрприз можно положить в готовую подарочную коробку. Однако, это может дороже обойтись. Дешевле найти ненужную картонную коробку дома и самостоятельно ее украсить. Можно склеить сверху подарочную или просто цветную бумагу по форме коробки и зафиксировать скотчем. Сверху повяжите красивую ленту.

Уместно будет упаковать подарок в тканевые мешочки. Это еще и безвредно для природы. Мешочек можно декорировать красивой лентой, еловыми ветвями, пуговицами, цветным бисером и другими украшениями.



Мешок из ткани / Фото Pinterest

Очень эстетично и мило положить подарок в цветной носок, который можно приобрести в магазинах. Это уже давно распространенный вариант во многих странах. Едва ли не каждый видел хотя бы раз такой носок в рождественских фильмах. Можно попробовать сшить изделие самостоятельно. Для этого нужно взять фетр, вырезать из него 2 одинаковые части и сшить. Также можно украсить носок по вашему вкусу.

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