Дня, коли до будинків приходить Миколай, чекають не лише діти, але й дорослі. Адже це чудова нагода обмінятися подарунками, провести час у сімейному колі, а також зайнятися добрими справами. Коли ж українці святкуватимуть День святого Миколая цього року, знає 24 Канал.

До слова Коли у світі святкують День святого Миколая: цікаві традиції в різних країнах на цей день

День святого Миколая 2023 в Україні

За новоюліанським календарем у 2023 році Україна святкуватиме День святого Миколая 6 грудня. Тобто вже за тиждень розпочинається цикл зимових свят.

За однією версією, спершу День святого Миколая почали відзначати у Середньовічній Німеччині. Батьки хотіли, щоб діти повірили у Миколая Чудотворця, тож клали їм вночі під подушки солодощі, іграшки, одяг та інші подарунки.

Також кажуть про те, що традиція дарувати подарунки у цей день з'явилася тоді, коли Миколай допоміг трьом бідним сестрам. Вночі він прийшов до їхньої хати та підкинув невеличкі мішечки з золотом.

Миколай Чудотворець / Фото "Етнохата"

Традиції в Україні

В Україні існує безліч традицій на День святого Миколая. Раніше наші предки в цей день варили мед і пиво, каталися на санях, влаштовували посиденьки з піснями, а дітям батьки дарували особливе печиво – миколайчики.

Зараз на День святого Миколая батьки кладуть дітям подарунки під подушку. Роблять це серед ночі, щоб малеча їх не помітила. Крім того, люди допомагають нужденним та займаються благодійністю. Наприклад, існує традиція щороку відправляти подарунки у дитячі будинки або ж дітям, чиї батьки загинули на війні.

До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на День святого Миколая проводилися різноманітні різдвяні ярмарки, а у містах традиційно ставили ялинки.