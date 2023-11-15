Христиане в Рождественский пост особенно часто молятся и посещают церковь. Ведь основная цель поста – очиститься от всяких грехов и духовно подготовиться к Рождеству. Что еще важно делать в предрождественский пост и чего не желательно – знает 24 Канал.

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Традиции Рождественского поста

Верующие во время поста каются в своих грехах, участвуют в таинстве исповеди и причастия. Это особый период, в который христиане осмысливают свое поведение и пытаются избавиться от всего негатива. Также нужно помогать бедным, извиниться, если кого-то обидели и не держать зла самому.

Пост условно делят на 3 этапа. Во время первого, с 15 ноября по 6 декабря, можно есть рыбу и пить вино в такие дни, как вторник, четверг, суббота и воскресенье. В понедельник можно употреблять горячие блюда , но без растительного масла. А вот в среду и пятницу лучше есть сырую и необработанную пищу.

, но без растительного масла. А вот в среду и пятницу лучше есть сырую и необработанную пищу. Во время второго этапа потребляют пищу растительного происхождения, но без масла. Это происходит каждый понедельник, каждый вторник и каждый четверг. В среду и пятницу лучше не есть термически обработанные продукты. В выходные разрешается потреблять рыбу и масло, а также вино.

и масло, а также вино. Третий этап считается самым строгим из всех. Во вторник и четверг едят горячие блюда без растительного масла. А вот уже в субботу и воскресенье в блюда можно добавлять масло. В понедельник, среду и пятницу разрешается только сухоядение – фрукты, овощи, орехи в сыром виде.

Категорически запрещено есть яйца, молочные продукты, такие как сыр, сметану, молоко, сливки, йогурт, сливочное масло. Вообще нельзя мясо и какие-либо мясные изделия. Не запрещены только фрукты, овощи, грибы, каши, мед, орехи, бобовые.

Что нельзя делать в Рождественский пост

Во время Рождественского поста строго запрещены любые развлечения и празднование. Сюда входит проведение свадеб и венчаний. С церковных таинств можно проходить исповедь и причастие.

В этот период важно не ругаться, не сплетничать, не завидовать и не думать плохо о других людях. Помните, что все возвращается бумерангом. Нужно очищать мысли и просить прощения за плохие поступки, потому что мы приближаемся к великому празднику – Рождеству Христовому.

В предпраздничный пост под запретом алкоголь и курение. В некоторые дни разрешается пить вино.

Лучшее не сравнивать себя с другими людьми и никого не судить.

с другими людьми и никого не судить. Рыбалка и охота – не лучшие занятия в этот период.

Церковь запрещает интимные отношения и зачатие детей во время Рождественского поста.

Старайтесь избавляться от негативных мыслей и эмоций. Важно стремиться к покою и миру.

Любой пост – это, прежде всего, очищение себя от всего плохого. Поэтому важно не только соблюдать ограничения в питании, но и много молиться, делать добрые дела и посещать церковь.