Християни у Різдвяний піст особливо часто моляться та відвідують церкву. Адже основна мета посту – очиститися від будь-яких гріхів та духовно підготуватися до свята Різдва. Що ще важливо робити у передріздвяний піст і чого не бажано – знає 24 Канал.

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Традиції Різдвяного посту

Віряни під час посту каються у власних гріхах, беруть участь у таїнстві сповіді та причастя. Це особливий період, в який християни осмислюють свою поведінку та намагаються звільнитись від усього негативу. Також потрібно допомагати бідним, попросити вибачення, якщо когось образили й не тримати зла самому.

Піст умовно ділять на 3 етапи. Під час першого, з 15 листопада до 6 грудня, можна їсти рибу та пити вино в такі дні, як вівторок, четвер, субота та неділя. У понеділок можна вживати гарячі страви , але без олії. А от в середу та п'ятницю – краще їсти сиру та необроблену їжу.

, але без олії. А от в середу та п'ятницю – краще їсти сиру та необроблену їжу. Під час другого етапу споживають їжу рослинного походження, однак без олії. Це відбувається щопонеділка, щовівторка і щочетверга. В середу та п'ятницю краще не їсти термічно оброблені продукти. У вихідні дозволяється споживати рибу та олію, а також вино.

та олію, а також вино. Третій етап вважається найсуворішим з усіх. У вівторок та четвер їдять гарячі страви без олії. А от вже в суботу й неділю до страв можна додавати олію. У понеділок, середа та п'ятниця дозволяється лише сухоїдіння – фрукти, овочі, горіхи в сирому вигляді.

Категорично заборонено їсти яйця, молочні продукти, такі, як сир, сметану, молоко, вершки, йогурт, вершкове масло. Взагалі не можна м'ясо та будь-які м'ясні вироби. Не заборонені лише фрукти, овочі, гриби, каші, мед, горіхи, бобові.

Що не можна робити у Різдвяний піст

Під час Різдвяного посту суворо заборонені будь-які розваги та святкування. Сюди входить проведення весіль та вінчань. З церковних обрядів можна проходити сповідь та причастя.

У цей період важливо не лаятися, не пліткувати, не заздрити та не думати погано про інших людей. Пам'ятайте, що усе повертається бумерангом. Потрібно очищати думки та просити вибачення за погані вчинки, бо ми наближаємось до великого свята – Різдва Христового.

У передсвятковий піст під забороною алкоголь та куріння. В деякі окремі дні дозволяється пити вино.

Краще не порівнювати себе з іншими людьми й нікого не судити.

з іншими людьми й нікого не судити. Риболовля та полювання – не найкращі заняття в цей період.

Церква забороняє інтимні стосунки та зачаття дітей протягом Різдвяного посту.

Намагайтеся позбуватися негативних думок і емоцій. Важливо прагнути до спокою та миру.

Будь-який піст – це насамперед очищення себе від усього поганого. Тому важливо не лише дотримуватися обмежень у харчуванні, а й багато молитися, робити добрі справи та відвідувати церкву.