Ялинку можна оздоблювати дуже по-різному, тут все залежить від вашого смаку. Безпрограшним вважається поєднання золотого з червоним або зеленим, срібного з червоним чи синім. Іграшки треба чіпляти на відстані одне від одного, щоб це мало гарний вигляд. Про яку деталь для ялинки важливо не забути – розкаже 24 Канал.

Актуально Щоб не накликати біду: 4 місця в домі, де не можна ставити новорічну ялинку

Яка деталь обов'язково має бути на ялинці

Дуже часто в родинах зберігають іграшки, які дісталися їм ще від прабабусь та прадідусів. Такі прикраси мають особливу енергетику, адже передаються з покоління в покоління. Традицію оздоблення такими прикрасами варто продовжувати, бо ви зміцнюєте в такий спосіб силу свого роду. Ретро-стиль можна доповнити дощиком, сніжинками та шишками. Не забудьте додати на новорічне дерево символ 2024 року – Зеленого Дерев'яного Дракона.

Також є ще одна давня традиція, яку знає не так багато людей. Якщо ви хочете, аби у вашому домі панував достаток і примножувалися кошти, то варто повісити на деревце одну або кілька монеток. Можна ще перев'язати червоною ниткою. Дотримання такого звичаю допоможе привабити удачу, любов, успіх і злагоду. А ще – господарі дому будуть енергійними та здоровими.

Зверніть увагу, що не потрібно вішати на ялинку все, що у вас є. Варто заздалегідь обрати кольори та форми іграшок. Вони мають гармонійно між собою поєднуватися. Йдеться про кульки, дзвіночки, сніжинки, ліхтарики, бантики, дощик та світлові гірлянди.

Дуже красивими є скляні іграшки, які мають доречний вигляд зі стрічками, бантиками та намистом. Ще можна придбати такі тематичні різдвяні прикраси, як ангелики, зірочки, сніговики та олені.

Можна використовувати різноколірні гірлянди або ж одного кольору, залежно від стилю, в який ви прикрасили новорічну красуню. Обов'язково декоруйте стовбур дерева, а якщо штучна – тоді стояк, на якому воно розміщене. Бо інакше це не матиме привабливого вигляду. Живу ялинку треба поставити у відро з піском. Можна повісити на нього дощик, гірлянди або просто однотонну тканинну. Тоді як штучне деревце варто покласти в подарункову коробку. Зверху можна почепити стрічки або дощик.

До речі, до Нового року залишилось вже зовсім трохи. Нещодавно ми писали, скільки саме днів чекати до старту 2024 року.