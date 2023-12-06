Сьогодні у світі відзначається День Святого Миколая – одне з головних новорічних та різдвяних свят. Часто люди саме в цей день прикрашають ялинку, щоб прикликати у свій дім свято. Експерти вважають, що для дерева важливо підібрати правильне місце.

Важливо Коли не варто ставити новорічну ялинку: 3 несприятливі дати

Де у будинку не можна ставити ялинку

Фахівці забороняють розміщувати новорічну красуню біля джерел тепла: батареї, печі, радіатора, кондиціонера. По-перше, це небезпечно, адже ялинка може загорітися. По-друге, дерево швидко засохне, пожовкне та обсиплеться.

Люди полюбляють ставити ялинку в центрі кімнати. Адже вважають, що для новорічної красуні потрібно виділити особливе місце. Однак, розташовувати ялинку по центру не варто. Так ви постійно будете зачіпати дерево. Тому воно може втратити всю свою красу. До речі, за фен-шуєм, у центрі кімнати не повинно бути ніяких речей. Це місце у будинку відповідає за здоров'я, тому важливо звільнити його від зайвого, щоб не накликати біду.

Експерти не рекомендують розміщувати ялинку на підлозі. Особливо якщо у вас є домашні тварини або діти. Наприклад, коти люблять бавитися з новорічним деревом, тому можуть просто його знищити. А дитяча цікавість створить зайві клопоти.

Не розташовуйте ялинку прямо під вікном. Люди часто так роблять. Однак, варто зауважити, що прямі сонячні промені шкодять дереву. Новорічну красуню краще поставити збоку від вікна, яке виходить на південь. Так вона простоїть довше.