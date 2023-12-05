Існують певні дати, коли варто прикрашати ялинку. Адже тоді ви притягнете у дім щастя, достаток, любов та успіх. Однак, експерти також радять зважати на дні, коли новорічне дерево краще не ставити, пише 24 Канал.

До слова Не використовуйте їх: у яких кольорах не можна прикрашати ялинку цього року

Коли не варто ставити ялинку

Деякі люди прикрашають ялинку 30 або 31 грудня. Інколи це відбувається за декілька годин до Нового року. Є сім'ї, для яких така традиція стала щорічною. Однак, фахівці не рекомендують ставити новорічну красуню у ці дві дати. Адже вони не принесуть нічого хорошого, проте й поганого чекати не варто. 30 та 31 грудня – нейтральні дні.

Також є люди, які прикрашають ялинку з приходом зими – 1 грудня. Особливо полюбляють це робити, якщо до цього часу вже випало багато снігу. Однак, експерти вважають, що перший день зими – ненайкращий для цієї справи. Тож не слід переживати, якщо цього року ви не поставили ялинку 1 грудня.

Людям, які шанують традиції, радять приносити у дім новорічне дерево у період Адвенту – Різдвяного посту у католиків. Цьогоріч він триватиме з 3 до 24 грудня. Також деякі римо-католики прикрашають ялинку за 12 днів до Різдва. А інші вважають, що потрібно дочекатися вечора 24 грудня.