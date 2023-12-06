Це свято вшановує пам'ять Святого Миколая Чудотворця, архієпископа Мирлікійського, який жив у III-IV століттях. Святий Миколай є покровителем дітей, моряків, шлюбів, торгівлі та багатьох інших людей. Він славиться своєю щедрістю та чудесами. Зокрема, Миколай врятував дівчину від примусового шлюбу, вкинувши мішечок з золотом у вікно бідної родини, де діти потребували допомоги.

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Спосіб відзначення Дня Святого Миколая в різних країнах відрізняється, але загалом свято асоціюється із добротою та щедрістю. У багатьох сім'ях та школах цей день вважається часом дарування подарунків та вираження любові до близьких. Водночас з'ясувалося, що у День Святого Миколая існують деякі заборони. Про те, що не можна робити 6 грудня, і які є прикмети – дивіться далі.

Прикмети на 6 грудня

У цей день наші предки уважно стежили за погодними умовами. Оскільки від того, скільки снігу випаде до Миколая, стільки в травні буде трави.

Побачили, що хмари збіглися в одну купу – до негоди.

Якщо ви помітили іній на деревах – варто чекати щедрий врожай в наступному році.

Подейкують, що рожеві кола навколо місяця в цей день до сильних морозів.

Якщо ж ви зауважили, що на небі пливуть купчасті хмари – варто чекати негоду.

Кажуть, якщо погода у День Святого Миколая сонячна і тепла, то перший місяць літа теж буде таким.

Що не можна робити у День Святого Миколая