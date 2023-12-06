Це свято вшановує пам'ять Святого Миколая Чудотворця, архієпископа Мирлікійського, який жив у III-IV століттях. Святий Миколай є покровителем дітей, моряків, шлюбів, торгівлі та багатьох інших людей. Він славиться своєю щедрістю та чудесами. Зокрема, Миколай врятував дівчину від примусового шлюбу, вкинувши мішечок з золотом у вікно бідної родини, де діти потребували допомоги.
Не пропустіть Чому не можна справляти весілля у 2024 році
Спосіб відзначення Дня Святого Миколая в різних країнах відрізняється, але загалом свято асоціюється із добротою та щедрістю. У багатьох сім'ях та школах цей день вважається часом дарування подарунків та вираження любові до близьких. Водночас з'ясувалося, що у День Святого Миколая існують деякі заборони. Про те, що не можна робити 6 грудня, і які є прикмети – дивіться далі.
Прикмети на 6 грудня
- У цей день наші предки уважно стежили за погодними умовами. Оскільки від того, скільки снігу випаде до Миколая, стільки в травні буде трави.
- Побачили, що хмари збіглися в одну купу – до негоди.
- Якщо ви помітили іній на деревах – варто чекати щедрий врожай в наступному році.
- Подейкують, що рожеві кола навколо місяця в цей день до сильних морозів.
- Якщо ж ви зауважили, що на небі пливуть купчасті хмари – варто чекати негоду.
- Кажуть, якщо погода у День Святого Миколая сонячна і тепла, то перший місяць літа теж буде таким.
Що не можна робити у День Святого Миколая
- Чудотворець Миколай славиться своєю щедрістю та добротою. Тому цей день відкриває чудову можливість для людей проявити свою небайдужість та чуйність, надавши допомогу тим, хто цього потребує. Попри це 6 грудня заборонено давати та брати в борг.
- З огляду на те, що свято пов'язане з позитивними емоціями та доброзичливістю, утримайтеся від конфліктів, негативних коментарів чи неприязних вчинків.
- Не рекомендується у День Святого Миколая зустрічатися з недругами.
- Крім того, суворо заборонено проявляти неповагу до людей похилого віку, тварин або тих, хто є більш вразливим.
- Зауважимо, на Миколая забороняється займатися такими видами діяльності, як прибирання, рукоділля та важко працювати.