Этот праздник чтит память Святого Николая Чудотворца, архиепископа Мирликийского, который жил в III-IV веках. Святой Николай является покровителем детей, моряков, браков, торговли и многих других людей. Он славится своей щедростью и чудесами. В частности, Николай спас девушку от принудительного брака, бросив мешочек с золотом в окно бедной семьи, где дети нуждались в помощи.

Не упустите Почему нельзя справлять свадьбу в 2024 году

Празднование Дня Святого Николая в разных странах отличается, но в целом этот праздник ассоциируется с добротой и щедростью. Во многих семьях и школах праздник считается временем дарения подарков и выражения любви к близким. В то же время, выяснилось, что в этот день существуют некоторые запреты. О том, что нельзя делать 6 декабря и какие есть приметы – смотрите дальше.

Приметы на 6 декабря

В прежние времена наши предки внимательно следили за погодой. Так как от того, сколько снега выпадет до Николая, столько в мае будет травы.

Увидели, что тучи сбежались в одну кучу – к ненастью.

Если вы заметили иней на деревьях – стоит ожидать обильный урожай в следующем году.

Говорят, что розовые круги вокруг луны в этот день до сильных морозов.

Если вы заметили, что на небе плывут кучевые облака – стоит ожидать непогоду.

Говорят, если погода в День Святого Николая солнечная и теплая, то первый месяц лета тоже будет таковым.

Что нельзя делать в День Святого Николая