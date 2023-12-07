Такая особенность появляется каждые четыре года. Когда-то ее ввел Юрий Цезарь. Интересно, что високосный год известен своими запретами. На самом деле, их существует немало. Есть люди, которые верят в народные поверья, поэтому откладывают много дел на лучший период, отмечает 24 Канал.

Ответ – вот здесь Почему нельзя справлять свадьбу в 2024 году

Запреты високосного года

Запрещается ходить колядовать, потому что притянете в дом нечистую силу.

Не рассказывайте никому, даже самым близким людям, о своих планах. В противном случае, отпугнете успех и везение.

Беременным не советуют стричься. Можно навлечь на ребенка проблемы со здоровьем.

Если в високосный год у малыша вылез первый зуб, то не приглашайте гостей в дом. Иначе, остальные зубы у ребенка будут плохими.

Нельзя продавать домашних животных, потому что в семью придет бедность.

Запрещено разводиться, справлять свадьбу и венчаться. Хотя священники советуют не верить в эти предрассудки.

Лучше не менять работу, ведь новые обязанности принесут беспокойство.

Не стоит переезжать в другую квартиру. Вы не получите желаемой радости.

Существует мнение, что если в високосный год сделать баню в доме, то навлечете болезни.

Несмотря на то, что високосный год считается проблемным, говорят, что 2024 должен принести счастье, успех и богатство в жизни людей. Ведь его животное-покровитель, Зеленый Деревянный Дракон является символом мудрости и щедрости в китайской культуре.