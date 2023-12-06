Високосный год получил и другое название от наших предков – переступной или Касьянов год. Сейчас люди говорят, что 29 февраля – Касьянов день.
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Високосный год – что это такое
Високосный год появился в 45 году до нашей эры, во времена Юрия Цезаря. Его ввели не просто так. Ведь период смен времен года составляет не 365 дней, а 365 дней и 6 часов. Для того чтобы учесть эти лишние часы, решили каждые четыре года добавлять в календарь еще один день.
Дополнительная дата появляется в феврале не просто так. Дело в том, что древние римляне начинали год в марте. В наше время решили не изменять это правило.
Интересно, что когда-то римляне называли 28 февраля "шестым днем перед мартовским календарем". А дополнительные сутки в високосном году – "удвоенным шестым днем перед мартовским календарем".
Что нельзя делать в високосный год
- Нельзя справлять свадьбу и венчаться. Ведь брак скоро распадется. Кроме того, супруги будут жить несчастливо.
- Не стоит рожать ребенка, иначе навлечете на него беду.
- Не покупайте и не стройте свое жилье, если не хотите привлечь в дом негативную энергетику.
- Не стоит колядовать, собирать грибы, продавать большое имущество и ценные вещи.
- Важно хорошо подумать перед тем, как принимать решения о разводе и смене профессии.
- Также не рекомендуется создавать собственный бизнес, потому что он будет убыточным.