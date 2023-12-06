Високосний рік отримав й іншу назву від наших предків – переступний або Касьянів рік. Зараз люди кажуть, що 29 лютого – Касьянів день.

Цікаво Чому не можна справляти весілля у 2024 році

Високосний рік – що це таке

Високосний рік з'явився у 45 році до нашої ери, за часів Юрія Цезаря. Його запровадили не просто так. Адже період змін пір року становить не 365 днів, а 365 днів і 6 годин. Для того, щоб врахувати ці зайві години, вирішили кожних чотири роки додавати у календар ще один день.

Додаткова дата з'являється у лютому місяці не просто так. Річ у тім, що давні римляни починали рік у березні. У наш час вирішили не змінювати це правило.

За календарем, 2024 рік буде високосним. Отже, далі лютий матиме 29, а не 28 днів у 2028, 2032, 2036, 2040, 2044, 2048, 2052, 2056, 2060, 2064, 2068, 2072, 2076, 2080, 2084, 2088, 2092, 2096 та 2100 роках.

Цікаво, що колись римляни називали 28 лютого "шостим днем перед березневим календарем". А додаткову добу у високосному році – "подвоєнним шостим днем перед березневим календарем".

Що не можна робити у високосний рік