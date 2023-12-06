Високосний рік отримав й іншу назву від наших предків – переступний або Касьянів рік. Зараз люди кажуть, що 29 лютого – Касьянів день.
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Високосний рік – що це таке
Високосний рік з'явився у 45 році до нашої ери, за часів Юрія Цезаря. Його запровадили не просто так. Адже період змін пір року становить не 365 днів, а 365 днів і 6 годин. Для того, щоб врахувати ці зайві години, вирішили кожних чотири роки додавати у календар ще один день.
Додаткова дата з'являється у лютому місяці не просто так. Річ у тім, що давні римляни починали рік у березні. У наш час вирішили не змінювати це правило.
Цікаво, що колись римляни називали 28 лютого "шостим днем перед березневим календарем". А додаткову добу у високосному році – "подвоєнним шостим днем перед березневим календарем".
Що не можна робити у високосний рік
- Не можна справляти весілля та вінчатися. Адже шлюб швидко розпадеться. Крім того, подружжя житиме нещасливо.
- Не варто народжувати дитину, інакше накличете на неї біду.
- Не купуйте та не будуйте власне житло, якщо не хочете притягнути у дім негативну енергетику.
- Не варто колядувати, збирати гриби, продавати велике майно та цінні речі.
- Важливо добре подумати перед тим, як приймати рішення про розлучення та зміну професії.
- Також не рекомендується створювати власний бізнес, бо він буде збитковим.