Така особливість з'являється кожних чотири роки. Колись її запровадив Юрій Цезар. Цікаво, що високосний рік відомий своїми заборонами. Насправді їх існує чимало. Є люди, які вірять у народні повір'я, тому відкладають багато справ на кращий період, зазначає 24 Канал.

Відповідь – ось тут Чому не можна справляти весілля у 2024 році

Заборони високосного року

Забороняється ходити колядувати, тому що притягнете у дім нечисту силу.

Не розповідайте нікому, навіть найближчим людям, про свої плани. В іншому випадку, відлякаєте успіх та везіння.

Вагітним не рекомендують стригтися. Можна накликати на дитину проблеми зі здоров'ям.

Якщо у високосний рік у малюка виліз перший зуб, то не запрошуйте гостей у дім. Інакше, решта зубів у дитини будуть поганими.

Не можна продавати домашніх тварин, бо в сім'ю прийде бідність.

Заборонено розлучатися, справляти весілля та вінчатися. Хоча священники радять не вірити у ці забобони.

Краще не змінювати роботу, адже нові обов'язки принесуть неспокій.

Не варто переїжджати на іншу квартиру. Ви не отримаєте бажаної радості.

Існує думка, що якщо у високосний рік зробити лазню у домі, то накличете хвороби.

Попри те що високосний рік вважається проблемним, кажуть, що 2024 має принести щастя, успіх та багатство у життя людей. Адже його тварина-покровитель, Зелений Дерев'яний Дракон, є символом мудрості та щедрості у китайській культурі.