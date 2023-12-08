Однак, прийдешній рік має безліч заборон, адже буде високосним. Наприклад, не можна справляти весілля та змінювати роботу. Однак, існують прикмети, які залучать у ваше життя щастя та гроші.

Цікаво Чому не можна справляти весілля у 2024 році

Прикмети на Новий 2024 рік

Оскільки 2024 – рік Дерев'яного Дракона, то прикрасьте вашу ялинку фігуркою цієї тварини. Тоді у життя прийде успіх.

Опівночі потрібно відкрити вікно або двері. Так випустите з дому все погане, а в гості запросите лише хороше.

Для затишку і тепла у будинку сховайте шкарпетку з вовни за батарею.

2024 рік буде успішним, якщо повісити підкову на двері.

Відкрийте пляшку шампанського. Якщо корок вилетить одразу й тихо, то в наступному році ви досягнете поставлених цілей.

Відкоркуйте пляшку шампанського у новорічну ніч / Фото Canva

А якщо з шампанського поллється багато піни, то 2024 рік буде сповнений подорожами, пригодами та великою кількістю емоцій.

Для того, щоб залучити у дім гроші, повішайте на ялинку будь-яку купюру та цукерки. Також можна поставити миску з монетами біля дверей, а одну копієчку покласти під килим.

Також існує думка, що якщо повісити на ялинку декілька монет та перев'язати їх червоною ниткою, то у дім прийде достаток. Крім того, його господарі будуть енергійними та здоровими.