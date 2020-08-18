Американська акторка та зірка серіалу "Усі жінки – відьми" Роуз Макгавен пролила світло на інцидент, який стався з нею 15-річною. Вона зізналась, що оскароносний режисер Александр Пейн показував їй порно й змусив зайнятись сексом у його квартирі.

Вперше про домагання у підлітковому віці Роуз Макгавен публічно заговорила 2018 року. Проте тоді вона не стала розкривати ім'я режисера, зазначивши лише, що він впливова постать у Голлівуді. Днями на особистій сторінці в твіттері акторка наважилась оголосити, хто домагався її 15-річною. Ним був 59-річний американський сценарист та володар кількох Оскарів Александр Пейн.

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Зірка серіалу "Усі жінки – відьми" розповіла, що на 13 років старший режисер Александр Пейн запросив її у свою квартиру, показував легке порно, яке під чужим ім'ям робив для телеканалу Showtime, а згодом зайнявся з неповнолітньою сексом.

Александр Пейн. Ти посадив мене і ввімкнув легке порно, яке робив для Showtime під іншим ім'ям. Я досі пам'ятаю твою квартиру в Сілверлейк. Ти дуже забезпечений. Після всього ти залишив мене на розі вулиці. Мені було 15,

– написала Роуз Макгавен у дописі.

Акторка також поділилась фото, на якому зображена 15-річною й наголосила, що не хоче руйнувати кар'єру режисера, все, що їй потрібно, вибачення за скоєне: "Я просто хочу визнання і вибачень. Я не хочу нівечити".

Alexander Payne. You sat me down & played a soft-core porn movie you directed for Showtime under a different name. I still remember your apartment in Silverlake. You are very well-endowed. You left me on a street corner afterwards. I was 15. pic.twitter.com/mVqiN4S9NW — Rose McGowan (@rosemcgowan) August 17, 2020

I just want an acknowledgement and an apology. I do not want to destroy. This was me at 15. pic.twitter.com/XeNpsrpY4s — Rose McGowan (@rosemcgowan) August 17, 2020

Згодом в інстаграмі Роуз Макгавен поділилась іншими подробицями стосунків з Александром Пейном. Як з'ясувалось, 15-річною вона проходила кастинг у режисера. Він приваблював її як чоловік, тому підлітком вона розцінила інтим з ним як сексуальний досвід, проте значно пізніше вона усвідомила, що це було зґвалтування.

"Якщо ви там намагаєтесь займатися сексом з неповнолітньою особою, ви вчиняєте злочин, навіть якщо неповнолітній про це не підозрює. Він мене приваблював, тому я подумала, що це мій вибір, але це неправильно", – наголосила Роуз Макгавен.

Вона також зізналась, що досвід роботи з Александром Пейном відбив у неї бажання будувати акторську кар'єру до 21 року. Акторка навіть вітала режисера з перемогою на Оскарі-2012, оскільки тоді була серед зірок Голлівуду, де публічні привітання колег з тріумфами були загальноприйнятим правилом.

Дорослою Роуз Макгавен вважала, що фізична близькість з сценаристом була її вибором. Проте після оприлюднення звинувачень Гарві Вайнштайну вона переосмислила ситуацію. Нагадаємо, що Роуз Макгавен стала однією з перших зірок, які звинуватили скандального продюсера в сексуальному насильстві.