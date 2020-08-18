Американская актриса и звезда сериала "Все женщины – ведьмы" Роуз Макгоуэн пролила свет на инцидент, который произошел с ней в 15 лет. Она призналась, что оскароносный режиссер Александр Пейн показывал ей порно и заставил заняться сексом в его квартире.

Впервые об домогательствах в подростковом возрасте Роуз Макгоуэн публично заговорила в 2018 году. Однако тогда она не стала раскрывать имя режиссера, отметив лишь, что он влиятельная фигура в Голливуде. На днях на личной странице в твиттере актриса решилась объявить, кто приставал к ней в 15 лет. Им был 59-летний американский сценарист и обладатель нескольких Оскаров Александр Пейн.

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Звезда сериала "Все женщины – ведьмы" рассказала, что на 13 лет старше режиссер Александр Пейн пригласил ее в свою квартиру, показывал легкое порно, которое под чужим именем делал для телеканала Showtime, а затем занялся с несовершеннолетней сексом.

Александр Пейн. Ты посадил меня и включил легкое порно, которое делал для Showtime под другим именем. Я до сих пор помню твою квартиру в Силверлейк. Ты очень богатый. После всего ты оставил меня на углу улицы. Мне было 15,

– написала Роуз Макгоуэн в заметке.

Актриса также поделилась фото, на котором изображена 15-летней и подчеркнула, что не хочет разрушать карьеру режиссера, все, что ей нужно, это извинения за содеянное: "Я просто хочу признания и извинений. Я не хочу калечить".

Alexander Payne. You sat me down & played a soft-core porn movie you directed for Showtime under a different name. I still remember your apartment in Silverlake. You are very well-endowed. You left me on a street corner afterwards. I was 15. pic.twitter.com/mVqiN4S9NW — Rose McGowan (@rosemcgowan) August 17, 2020

I just want an acknowledgement and an apology. I do not want to destroy. This was me at 15. pic.twitter.com/XeNpsrpY4s — Rose McGowan (@rosemcgowan) August 17, 2020

Впоследствии в инстаграме Роуз Макгоуэн поделилась другими подробностями отношений с Александром Пейном. Как выяснилось, 15-летней она проходила кастинг у режиссера. Он привлекал ее как мужчина, поэтому подростком она расценила интим с ним как сексуальный опыт, однако значительно позже она поняла, что это было изнасилование.

"Если вы там пытаетесь заниматься сексом с несовершеннолетним лицом, вы совершаете преступление, даже если несовершеннолетний об этом не подозревает. Он меня привлекал, поэтому я подумала, что это мой выбор, но это неправильно", – отметила Роуз Макгоуэн.

Она также призналась, что опыт работы с Александром Пейном отбил у нее желание строить актерскую карьеру в 21 год. Актриса даже приветствовала режиссера с победой на Оскаре-2012, поскольку тогда была среди звезд Голливуда, где публичные поздравления коллег с триумфами были общепринятым правилом.

Взрослой Роуз Макгоуэн считала, что физическая близость со сценаристом была ее выбором. Однако после обнародования обвинений Вайнштейна она переосмыслила ситуацию. Напомним, что Роуз Макгоуэн стала одной из первых звезд, которые обвинили скандального продюсера в сексуальном насилии.