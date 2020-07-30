Американская актриса Роуз Макгоуэн, наиболее известная по роли Пейдж в сериале "Все женщины – ведьмы", отметилась скандальным заявлением. Она сравнила работу с агентами с сутенерством и призналась, гордилась ли когда-то тем, что является представительницей Голливуда.

Об этом Роуз Макгоуэн рассказала поклонникам в Инстаграме. Актриса не скрывала, что работать в кинематографе ей никогда не нравилось. Голливуд стал для звезды только источником дохода, а также способом достижения целей. В то же время коллег Роуз Макгоуэн откровенно назвала "социопатических хищниками", которые охотились на красивых актрис.

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"Меня часто спрашивают, нравилось ли мне когда-то работать в Голливуде. Мой ответ – нет. Я никогда не была счастлива от этого ... Моя работа в Голливуде была связана преимущественно с социопатических хищниками ... На прекрасных девушек здесь смотрят как на слабых газелей в стаде, тех, которые хромают от внимания, которое они получают. Это было для меня слишком", – заявила Роуз Макгоуэн.

Актриса даже вспомнила, как когда-то ее агент Лесли Зиберт просила быть молчаливой на деловых встречах с продюсерами. По словам Роуз Макгоуэн, причиной становился интеллект и словарный запас, который якобы смущал ее собеседников. Само же сотрудничество с агентами актриса без колебаний сравнила с сутенерством.

Остановите это. Честно говоря, я думаю, что агенты в Голливуде – торговцы людьми. Они зарабатывают деньги, ведя переговоры о том, как долго мой бюст может быть в кадре. Это санкционированное сутенерство, скажу я вам,

– заявила Роуз Макгоуэн.

К скандальному сообщению актриса добавила фото, сделанное в начале ее карьеры.

Что известно о Роуз Макгоуэн

Актриса Роуз Макгоуэн наиболее известная зрителям по участию в сериале "Все женщины – ведьмы". Там звезда сыграла одну из сестер чаровниц Пейдж Холливелл. Кроме этого, Роуз Макгоуэн можно увидеть в фильмах "Нарушать правила", "Бульвар страха", "Мачете", "Части тела", "Планета страха" и др.

Также актриса хорошо известна миру благодаря громкому секс-скандалу с Харви Вайнштейном. Роуз стала одной из первых представительниц Голливуда, заявивших о сексуальных домогательствах и изнасиловании. После этого десятки актрис рассказали о своем сотрудничестве с похотливым продюсером, а Харви Вайнштейн после резонансных судебных заседаний загремел в тюрьму.