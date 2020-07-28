Прошло более 20 лет со дня выхода первой серии популярного сериала "Все женщины – ведьмы", однако до сих пор его с удовольствием просматривают киноманы. Журналисты LifeStyle 24 решили показать, насколько изменились главные актеры фильма.

"Все женщины – ведьмы": сюжет и актеры

В течение 8 сезонов зрители с восторгом наблюдали за приключениями главных героев сериала "Все женщины – ведьмы". Любимые серии телепроекта до сих пор охотно просматривают в сети. Секрет успеха сериала достаточно простой, убежден 24 канал: авторы ленты искусно показали борьбу трех ведьм с демонами.

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Но не только преодоление монстров привлекло внимание киноманов. Зрители наблюдали, как главные героини сериала – Прю, Фиби, Пайпер и Пейдж – пытались скрыть свой дар от других и строить свою личную жизнь. Жизненные перипетии и драмы, которые переживали колдуньи, настолько понравились киноманам, что они горячо болели за своих героинь и ожидали, когда же их будни наладятся.

Главные роли в сериале "Все женщины – ведьмы" получили:

Шеннен Доэрти – Прю Холливелл, старшая из ведьм, которая обладает даром телекинеза.

Холли Мэри Комбс – Пайпер Холливелл, которая умеет останавливать время.

Алиса Милано – Фиби Холливелл, которая может видеть события прошлого и будущего.

Роуз Макгоуэн – младшая из сестер Холливелл, Пейдж. Девушку находят после смерти Прю. Пейдж была наполовину светоносцем.

Брайан Краузе – светоносец Лео, который охраняет сестер-колдуний и исцеляет их после смертельных поединков.

Джулиен Макмэхон – демон Коул, который влюблен в Фиби.

Как изменились звезды "Все женщины – ведьмы"

Шеннен Доэрти / Фото Page Six / Instagram

Холли Мэри Комбс ​/ Фото Pinterest / Instagram

Алиса Милано / Фото Pinterest / Instagram

Роуз Макгоуэн / Фото Stuff / Instagram

Брайан Краузе / Фото Pinterest / IMDb

Джулиен Макмэхон / Фото Stuff / Instagram