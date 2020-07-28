Наскільки змінились актори серіалу "Всі жінки – відьми": ностальгійні фото з різницею у 20 років
Минуло понад 20 років з дня виходу першої серії популярного серіалу "Всі жінки – відьми", однак і досі його залюбки переглядають кіномани. Журналісти LifeStyle 24 вирішили показати, наскільки змінились головні актори стрічки.
"Всі жінки – відьми": сюжет і актори
Упродовж 8 сезонів глядачі із захватом спостерігали за пригодами головних героїв серіалу "Усі жінки – відьми". Улюблені серії телепроєкту і досі залюбки переглядають у мережі. Секрет успіху серіалу досить простий, переконаний 24 канал: автори стрічки майстерно показали боротьбу трьох чародійок з демонами.
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Та не тільки подолання монстрів привернула увагу кіноманів. Глядачі спостерігали, як головні героїні серіалу – Прю, Фібі, Пайпер і Пейдж – намагались приховати свій дар від інших та будувати своє особисте життя. Життєві перипетії і драми, які переживали чаклунки, настільки сподобались кіноманам, що вони палко вболівали за своїх героїнь та очікували, коли ж їхні будні налагодяться.
Головні ролі у серіалі "Всі жінки – відьми" отримали:
- Шеннен Догерті – Прю Галлівел, найстарша з чародійок, яка володіє даром телекінезу
- Голлі Марі Комбс – Пайпер Галлівел, яка вміє зупиняти час
- Аліса Мілано – Фібі Галлівел, яка може бачити події минулого та майбутнього
- Роуз МакГавен – наймолодша з сестер Галлівел. Пейдж. Дівчину знаходять після смерті Прю. Пейдж є наполовину світлоносцем
- Браян Краузе – світлоносець Лео, який оберігає сестер-чаклунок та зцілює їх після смертельних двобоїв
- Джуліен Макмайон – демон Коул, який закоханий у Фібі
Як змінились зірки "Усі жінки – відьми"
Шеннен Догерті / Фото Page Six / Instagram
Голлі Марі Комбс / Фото Pinterest / Instagram
Аліса Мілано / Фото Pinterest / Instagram
Роуз МакГавен / Фото Stuff / Instagram
Браян Краузе / Фото Pinterest / IMDb
Джуліен Макмайон / Фото Stuff / Instagram