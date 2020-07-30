Американська актриса Роуз Макгавен, найбільш відома за роллю Пейдж у серіалі "Всі жінки – відьми", відзначилась скандальною заявою. Вона порівняла роботу з агентами із сутенерством та зізналась, чи колись пишалась тим, що є представницею Голлівуду.

Про це Роуз Макгавен розповіла прихильникам в інстаграмі. Актриса не приховувала, що працювати в кінематографі їй ніколи не подобалось. Голлівуд став для зірки тільки джерелом доходу, а також способом досягнення цілей. Водночас колег Роуз Макгавен відверто назвала "соціопатичними хижаками", які полювали на красивих акторок.

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"Мене часто запитують, чи мені колись подобалося працювати в Голлівуді. Моя відповідь – ні. Я ніколи не була щасливою від цього... Моя робота у Голлівуді була пов'язана переважно із соціопатичними хижаками... На прекрасних дівчат тут дивляться як на слабких газелей у стаді, тих, що кульгають від уваги, яку вони отримують. Це було для мене занадто", – заявила Роуз Макгавен.

Акторка навіть пригадала, як колись її агентка Леслі Зіберт просила бути мовчазною на ділових зустрічах з продюсерами. За словами Роуз Макгавен, причиною ставав інтелект та словниковий запас, який начебто бентежив її співрозмовників. Саму ж співпрацю з агентами актриса без вагань порівняла із сутенерством.

Зупиніть це. Чесно кажучи, я думаю, що агенти в Голлівуді – торговці людьми. Вони заробляють гроші, ведучи перемовини про те, як довго мій бюст може бути в кадрі. Це санкціоноване сутенерство, скажу я вам,

– заявила Роуз Макгавен.

До скандального допису актриса додала фото, зроблене на початку її кар'єри.

Що відомо про Роуз Макгавен

Акторка Роуз Макгавен найбільш відома глядачам за участю у серіалі "Всі жінки – відьми". Там зірка зіграла одну з сестер-чародійок Пейдж Галлівел. Окрім цього, Роуз Макгавен можна побачити у фільмах "Порушувати правила", "Бульвар страху", "Мачете", "Частини тіла", "Планета страху" та ін.

Також актриса добре відома світу завдяки гучному секс-скандалу з Гарві Вайнштейном. Роуз стала однією з перших представниць Голлівуду, яка заявила про сексуальні домагання та зґвалтування. Після цього десятки акторок розповіли про свою співпрацю із хтивим продюсером, а Гарві Вайнштейн після резонансних судових засідань загримів до в'язниці.