Голлівудський актор Том Круз повернувся до своєї ролі в фільмі "Місія нездійсненна 7". Наразі вся знімальна група перебуває в Норвегії, а у мережі поширили немовірний залаштунковий кадр.

Про відновлення зйомок оголосив режисер Крістофер МакКуоррі. В інстаграмі він поширив фото, зроблено в горах Норвегії. На кадрі видно змайстровану конструкцію, на якій стоїть чоловік. У мережі одразу ж припустили, що це Том Круз, який обдумує свій майбутній небезпечний трюк у "Місії нездійсненній 7".

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"Місія нездійсненна 7", день перший", – лаконічно підписав фото режисер.

У журналі People з'явилась інформація, що на час перебування в Норвегії актор орендував елітну яхту, на якій проводить вільний час. Сам Том Круз поки не коментує нічого та не публікує ефектних кадрів зі зйомок шпигунського бойовика.

Водночас у мережі вже поширили фото з актором. На фан-сторінці голлівудського красеня прихильники розмістили кадри, як Том Круз вітається з норвежцями, які зустріли його біля входу на знімальний майданчик, та готується до зйомок.

Що відомо про "Місію нездійсненну 7"

Зйомки бойовика стали справжнім випробуванням для його авторів. Так, спершу створення стрічки зупинили через пандемію коронавірусу. З послабленням карантину роботу відновили, а Том Круз навіть побудував справжнє містечко з трейлерів у британському Оксфордширі. Та на цьому випробування не закінчились: днями стало відомо, що під час зйомок загорівся мотоцикл, який спричинив масштабну пожежу.

Наразі знімання вкотре відновили. Прем'єра "Місії нездійсненної 7" запланована на липень 2021 року, однак у ЗМІ вже поширюють чутки, що цю дату змінять.