Голливудский актер Том Круз вернулся к своей роли в фильме "Миссия невыполнима 7". Сейчас вся съемочная группа находится в Норвегии, а в сети распространили невероятный закулисный кадр.

О возобновлении съемок объявил режиссер Кристофер Маккуорри. В Инстаграме он распространил фото, сделанное в горах Норвегии. На кадре видна конструкция, на которой стоит мужчина. В сети сразу же предположили, что это Том Круз, который обдумывает свой будущий опасный трюк в"Миссии невыполнимой 7".

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"Миссия невыполнима 7", день первый", – лаконично подписал фото режиссер.

В журнале People появилась информация, что на время пребывания в Норвегии актер арендовал элитную яхту, на которой проводит свободное время. Сам Том Круз пока не комментирует ничего и не публикует эффектных кадров со съемок шпионского боевика.

В то же время в Сети уже распространили фото с актером. На фан-странице голливудского красавца поклонники разместили кадры, как Том Круз здоровается с норвежцами, которые встретили его у входа на съемочную площадку, и готовится к съемкам.

Что известно о "Миссии невыполнимой 7"

Съемки фильма стали настоящим испытанием для его авторов. Так, сначала создание ленты остановили из-за пандемии коронавируса. С ослаблением карантина работу возобновили, а Том Круз даже построил настоящий городок из трейлеров в британском Оксфордшире. Но на этом испытания не закончились: на днях стало известно, что во время съемок загорелся мотоцикл, который вызвал масштабный пожар.

Сейчас съемки в очередной раз возобновили. Премьера "Миссии невыполнимой 7" запланирована на июль 2021 года, однако в СМИ уже распространяют слухи, что эту дату изменят.