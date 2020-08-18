Съемки фильма "Миссия невыполнима-7" с Томом Крузом приостановлено из-за масштабного пожара
Производство боевика "Миссия невыполнима-7" в очередной раз поставлено на паузу. Причиной стал мотоцикл, который вспыхнул прямо на съемочной площадке.
Инцидент произошел во время съемок сцены, где каскадер на мотоцикле взлетает в воздух и приземляется на картон. Но из-за трения шин и высокой температуры картонная обивка загорелась. Издание The Mirror сообщает, что дым был настолько высок, что пришлось закрыть прилегающий аэродром.
К слову Долгожданные съемки "Миссии невыполнимой 7" с Томом Крузом в Украине не состоятся
После этого случая Том Круз был очень зол, ведь мотоцикл стоил 2 миллиона фунтов стерлингов. А съемочная группа, актеры и каскадеры готовились шесть недель к этой зрелищной сцене.
Этот трюк стоил целое состояние, не говоря уже о неделях подготовки. Но когда наступил важный день, все пошло не так, как надо. К счастью, никто не пострадал, но это настоящая катастрофа,
– прокомментировал инсайдер.
Том Круз на съемках фильма "Миссия невыполнима-7" / Instagram / @tomcruise
Оксфордширская пожарно-спасательная служба сразу выслала пять пожарных машин, также прибыла скорая помощь, поэтому все уцелели.
Фильм должен был выйти в прокат в июле 2021 года, однако из-за пандемии коронавируса дату перенесли. Теперь съемки снова приостановлено, чтобы понять, что именно могло привести к пожару. Когда их возобновят – пока неизвестно.