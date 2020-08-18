Производство боевика "Миссия невыполнима-7" в очередной раз поставлено на паузу. Причиной стал мотоцикл, который вспыхнул прямо на съемочной площадке.

Инцидент произошел во время съемок сцены, где каскадер на мотоцикле взлетает в воздух и приземляется на картон. Но из-за трения шин и высокой температуры картонная обивка загорелась. Издание The Mirror сообщает, что дым был настолько высок, что пришлось закрыть прилегающий аэродром.

К слову Долгожданные съемки "Миссии невыполнимой 7" с Томом Крузом в Украине не состоятся

После этого случая Том Круз был очень зол, ведь мотоцикл стоил 2 миллиона фунтов стерлингов. А съемочная группа, актеры и каскадеры готовились шесть недель к этой зрелищной сцене.

Этот трюк стоил целое состояние, не говоря уже о неделях подготовки. Но когда наступил важный день, все пошло не так, как надо. К счастью, никто не пострадал, но это настоящая катастрофа,

– прокомментировал инсайдер.



Том Круз на съемках фильма "Миссия невыполнима-7" / Instagram / @tomcruise

Оксфордширская пожарно-спасательная служба сразу выслала пять пожарных машин, также прибыла скорая помощь, поэтому все уцелели.

Фильм должен был выйти в прокат в июле 2021 года, однако из-за пандемии коронавируса дату перенесли. Теперь съемки снова приостановлено, чтобы понять, что именно могло привести к пожару. Когда их возобновят – пока неизвестно.