Виробництво бойовика "Місія нездійсненна-7" в черговий раз поставлено на паузу. Причиною став мотоцикл, що спалахнув прямо на знімальному майданчику.

Інцидент стався під час зйомок сцени, де каскадер на мотоциклі злітає у повітря і приземляється на картон. Але через тертя шин і високу температуру картонна оббивка загорілась. Видання The Mirror повідомляє, що дим був настільки високий, що довелось закрити прилеглий аеродром.

До слова Довгоочікувані зйомки "Місії нездійсненної 7" з Томом Крузом в Україні не відбудуться

Після цього випадку Том Круз був дуже розлючений, адже мотоцикл коштував 2 мільйони фунтів стерлінгів. А знімальна група, актори та каскадери готувались шість тижнів до цієї видовищної сцени.

Цей трюк коштував цілий статок, не кажучи вже про тижні підготовки. Але коли настав важливий день, все пішло не так, як треба. На щастя, ніхто не постраждав, але це справжня катастрофа,

– прокоментував інсайдер.



Том Круз на зйомках фільму "Місія нездійсненна-7" / Instagram / @tomcruise

Оксфордширська пожежно-рятувальна служба одразу вислала п'ять пожежних машин, також прибула швидка допомога, тому всі вціліли.

Фільм повинен був вийти в прокат у липні 2021 року, однак через пандемію коронавірусу дату перенесли. Тепер зйомки знову призупинено, щоб зрозуміти, що саме могло призвести до пожежі. Коли їх відновлять – поки невідомо.