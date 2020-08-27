26 августа в Украине состоялась премьера долгожданного фильма Кристофера Нолана "Довод". Лента уже приковала внимание киноманов, ведь предсказать ее сюжет будет просто невозможно. На днях новинку кино пересмотрел голливудский актер Том Круз, который дал краткую оценку увиденному.

Как известно, Том Круз находится в Великобритании, где проходят съемки фильма "Миссия невыполнима-7". Но в Лондоне он не только думает о работе. На днях голливудский красавец побывал в кинотеатре, где просмотрел ленту Кристофера Нолана "Довод". Соответствующий ролик Том Круз опубликовал в твиттер.

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Вероятно, на собственном примере актер хотел показать, что пандемия коронавируса не должна разрушать планы киноманов и заставлять их отказываться от просмотра новинок кино. Поэтому в медицинской маске Том Круз приехал в местный кинотеатр и коротко дал оценку после просмотра "Довода".

"Большое кино. Большой экран. Мне понравилось... Прекрасно вернуться в кинотеатр", – прокомментировал Том Круз.

Big Movie. Big Screen. Loved it. pic.twitter.com/DrAY5tRg5P — Tom Cruise (@TomCruise) August 25, 2020

Что известно о фильме "Довод"

О новой работе Кристофера Нолана говорили задолго до ее появления на больших экранах. А все потому, что и сами актеры не знали всех деталей зрелищной ленты.

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По сюжету, все события будут происходить в реальности, где время течет в обратном направлении. Главный герой, имея на вооружении кодовое слово "довод", вступает в борьбу за спасение мира. В этой миссии ему придется столкнуться с тайнами международного шпионажа и познать мир за пределами реального времени.

Съемки проходили в 7 странах мира, в частности в США, Великобритании, Италии, Индии, Дании и Эстонии. В фильме зрители смогут увидеть и память об Украине: в отдельных сценах можно будет увидеть вывески на украинском языке. Кроме того, специально для съемок Кристофер Нолан приобрел настоящий Боинг-747, поскольку, по его словам, военная техника была дешевле, чем ее рисование в графических редакторах. Поэтому киноманов ожидает действительно зрелищный экшн.

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