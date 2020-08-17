Сюжет фильма "Довод" держится в секрете, да и профессиональные актеры не склонны спойлерить, но короткий разговор с актером Робертом Паттинсоном еще раз убедил – Кристофер Нолан снова гениально сманипулирует зрителем.

Фильмы Нолана – это не просто головоломки, а продуманная конструкция, механизмы которой запутывают именно для того, чтобы потом ближе подтолкнуть к главной идее. Все подсказки, которые у нас сейчас есть: инверсия, альтернативная история, спасение мира, загадочное слово "Тенет".

Для фанатов Фильмы-головоломки от Кристофера Нолана, сюжет которых невозможно предсказать

Ленту ждут с 2019 года. Пандемия изменила планы Warner Bros. относительно выхода премьеры, которую несколько раз переносили. С 26 августа лента наконец выходит в прокат в Украине.

24 каналу удалось пообщаться с Робертом Паттинсоном, исполняющим одну из главных ролей в фильме.

После игры у Дэвида Кроненберга или роли в мифологическом хорроре "Маяк" можно забыть обо всех стереотипных комментариях, которые ранее звучали в адрес Паттинсона. А опыт работы с Ноланом может стать еще одним важным шагом в его карьере.

Что вы можете рассказать нам о своем персонаже?

Мой персонаж – коллега героя, которого играет Джон Дэвид Вашингтон, он англичанин. Правда, это все, что я могу сейчас рассказать (Смеется).



Паттинсон и Вашинґтон / Фото Warner Bros.

Тогда давайте поговорим о Кристофере Нолане. Вы фанат его фильмов?

Да, я думаю, что каждый поклонник фильмов Криса. Я думаю, что он – один из немногих режиссеров, кто последовательно создает масштабные и запутанные блокбастеры с большим размахом. Они всегда оригинальны и неожиданны, вы никогда не чувствуете, что вас кормят с ложечки. И каждый фильм полностью отличается от предыдущего. Например, когда "Дюнкерк" вышел на экраны, он оказался очень изящным. Шедевром. А дальше выходит "Довод" ... этот фильм – это зрелищное сочетание технических и визуальных составляющих во всем.



Нолан и Вашинґтон на съемочной площадке / Фото Warner Bros.

Смотрите трейлер к фильму "Довод": видео

Как Вам было впервые сотрудничать с Ноланом?

Не буду врать: почти каждый актер хочет работать с ним, поэтому я был очень взволнован.

Съемки были сложными в определенных моментах, но время, проведенное там, было прекрасным.

Это невероятно – наблюдать за тем, как он работает над таким масштабным фильмом. Но Крис всегда остается уравновешенным, абсолютно ничто не выводит его из себя, ничто не "расшатывает" его (Смеется). Я никогда раньше не видел ничего подобного.

По поводу каста, Вы были частью прекрасной команды…

Да, это невероятный каст, а еще и с таким комплексным сценарием было приятно осознавать, что мы все находимся на одной волне. Я раньше не встречал Джона Дэвида (Вашингтона), но мне повезло с ним подружиться, особенно, учитывая то, что большинство моих сцен было именно с ним, и мы так близко работали, во время съемок. Это, наверное, одни из лучших дружеских отношений, которые у меня были во время съемок.



Герои много работали в кадре вместе / Фото Warner Bros.

Некоторые Ваши трюки нужно было делать в "обратном направлении". Вероятно, у Вас были интересные тренировки? Можете немного рассказать об этом?

Это было сложно, потому что это не настоящая драка. Я имею в виду, что ты выполняешь движения, которые являются кое в чем преувеличенными и совершенно неестественными, а потом делаешь это же в обратном направлении, и это было очень сложной задачей. А вдобавок к тому, что ты это делаешь вопреки своим природным инстинктам, в то же время твой персонаж должен быть в этом экспертом. Потом вы смотрите на каскадеров, которые тренировались неделями, и даже для них это было очень сложно в начале.

Я могу только представить! Из-за того, что Кристофер Нолан максимально погружается в процесс съемки, насколько пребывание в таком реалистичном окружении помогло Вашей игре и всему процессу?

Это конечно помогло, к тому же Крис позволял нам делать много собственных трюков.

Есть сцены, где я за рулем, а вокруг все взрывается, здания разваливаются, а вертолеты летают вокруг, и это все ощущалось очень реальным. Я не знаю, сколько еще раз я буду иметь возможность пережить это в кино.

Почему, по Вашему мнению, важно, чтобы фильм увидели на большом экране?

Он невероятно масштабный... и невероятно запутанный. Никто не делает таких фильмов как Крис, но в этой ленте он был кем-то вроде "Криса Нолана на стероидах" со всеми этими новыми технологиями и камерами IMAX, которые были разработаны специально для этого фильма.



Кадр из фильма "Довод" / Фото Warner Bros.

Я действительно не могу представить такого, что его не увидят на большом экране. Тем более сейчас, когда люди месяцами не имели возможности пойти в кино, ожидание этого фильма – это на самом деле очень классная вещь. Этот фильм показывает, что на самом деле возможно в кино.

Крис очень сильно хочет расширить границы того, что можно сделать на большом экране, почти не используя визуальные эффекты. Это очень захватывающий опыт, и ничто не поразит вас сильнее, чем увидеть это на самом большом экране.