Сюжет фільму "Тенет" тримається у секреті та й професійні актори не схильні спойлерити, але коротка розмова з актором Робертом Паттінсоном ще раз впевнила – Крістофер Нолан знов геніально зманіпулює глядачем.

Фільми Нолана – це не просто головоломки, а продумана конструкція, механізми якої заплутують саме для того, щоб потім ближче підштовхнути до головної ідеї. Всі підказки, які у нас зараз є: інверсія, альтернативна історія, порятунок світу, загадкове слово "Тенет".

Для фанатів Фільми-головоломки від Крістофера Нолана, сюжет яких неможливо передбачити

Стрічку чекають з 2019 року. Пандемія змінила плани Warner Bros. щодо виходу прем'єри, яку кілька разів переносили. З 26 серпня стрічка нарешті виходить у прокат в Україні.

24 каналу вдалося поспілкуватися з Робертом Паттінсоном, який виконує одну з головних ролей у фільмі.

Після гри у Девіда Кроненберга чи ролі у міфологічному хоррорі "Маяк" можна забути про всі стереотипні коментарі, що раніше лунали на адресу Паттінсона. А досвід роботи із Ноланом може стати ще одним важливим кроком у його кар'єрі.

Що Ви можете розповісти нам про свого персонажа?

Мій персонаж – колега героя, якого грає Джон Девід Вашинґтон, він англієць. Правда, це все, що я можу зараз розповісти (сміється).

Паттінсон та Вашинґтон / Фото Warner Bros.

Тоді поговорімо про Крістофера Нолана. Ви фанат його фільмів?

Так, я думаю, що кожен є фанатом фільмів Кріса. Я думаю, що він – один з небагатьох режисерів, хто послідовно створює масштабні та заплутані блокбастери із великим розмахом. Вони завжди оригінальні та несподівані, ви ніколи не відчуваєте, що вас годують з ложечки. І кожний фільм повністю відрізняється від попереднього. Наприклад, коли "Дюнкерк" вийшов на екрани, він виявився дуже витонченим. Шедевром. А далі виходить "Тенет"… Цей фільм – це видовищне поєднання технічних та візуальних складових у всьому.

Нолан та Вашинґтон на знімальному майданчику / Фото Warner Bros.

Дивіться трейлер до фільму "Тенет": відео

Як Вам було вперше співпрацювати з Ноланом?

Не брехатиму: майже кожен актор хоче працювати з ним, тому я був дуже схвильований.

Зйомки були складні у певних моментах, але час, проведений там, був прекрасним.

Це неймовірно – спостерігати за тим, як він працює над таким масштабним фільмом. Але Кріс завжди залишається врівноваженим, абсолютно ніщо не виводить його з себе, ніщо не "розхитує" його (сміється). Я ніколи раніше не бачив нічого подібного.

З приводу касту, Ви були частиною прекрасної команди…

Так, це неймовірний каст, а ще й з таким комплексним сценарієм було приємно усвідомлювати, що ми всі знаходимось на одній хвилі. Я раніше не зустрічав Джона Девіда (Вашинґтона), але мені пощастило з ним подружитись, особливо, враховуючи те, що більшість моїх сцен була саме з ним, і ми так близько працювали, під час зйомок. Це, певно, одні найкращих дружніх стосунків, які в мене були під час зйомок.

Герої багато працювали у кадрі разом / Фото Warner Bros.

Деякі Ваші трюки потрібно було робити у "зворотному напрямку". Певно, у Вас були цікаві тренування? Чи Ви можете трішки розповісти про це?

Це було складно, бо це не справжня бійка. Я маю на увазі, що ти виконуєш рухи, які є в дечому перебільшеними та абсолютно неприродніми, а потім робиш це ж у зворотному напрямку, і це було дуже складним завданням. А на додачу до того, що ти це робиш усупереч своїм природнім інстинктам, а в той же час твій персонаж має бути у цьому експертом. Потім ти дивишся на каскадерів, які тренувались тижнями, і навіть для них це було дуже складно на початку.

Я можу тільки уявити! Через те, що Крістофер Нолан максимально занурюється у процес зйомки, наскільки перебування у такому реалістичному оточенні допомогло Вашій грі та всьому процесу?

Це звичайно допомогло, до того ж Кріс дозволяв нам робити багато власних трюків.

Є сцени, де я за кермом, а навколо все вибухає, будівлі розвалюються, а вертольоти літають навколо, і це все відчувалось дуже реальним. Я не знаю, скільки ще разів я матиму можливість пережити це у кіно.

Чому, на Вашу думку, важливо, щоб фільм побачили на великому екрані?

Він неймовірно масштабний… та неймовірно заплутаний. Ніхто не робить таких фільмів як Кріс, але в цій стрічці він був кимось на кшталт "Кріса Нолана на стероїдах" з усіма цими новими технологіями та камерами IMAX, які були розроблені спеціально для цього фільму.

Кадр з фільму "Тенет" / Фото Warner Bros.

Я справді не можу уявити такого, що його не побачать на великому екрані. Тим паче зараз, коли люди місяцями не мали можливості піти в кіно, очікування цього фільму – це насправді дуже класна річ. Цей фільм показує, що насправді є можливим у кіно.

Кріс дуже сильно хоче розширити межі того, що можна зробити на великому екрані, майже не використовуючи візуальні ефекти. Це дуже захоплюючий досвід, і ніщо не вразить вас сильніше, ніж побачити це на найбільшому екрані.