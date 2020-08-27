26 серпня в Україні відбулась прем'єра довгоочікуваного фільму Крістофера Нолана "Тенет". Стрічка вже прикувала увагу кіноманів, адже передбачити її сюжет буде просто неможливо. Днями новинку кіно переглянув голлівудський актор Том Круз, який дав коротку оцінку побаченому.

Як відомо, Том Круз перебуває у Великій Британії, де проходять зйомки фільму "Місія нездійсненна-7". Та у Лондоні він не тільки думає про роботу. Днями голлівудський красень побував у кінотеатрі, де переглянув стрічку Крістофера Нолана "Тенет". Відповідний ролик Том Круз опублікував у твіттер.

Не пропустіть Що подивитись у кінотеатрах: 11 довгоочікуваних стрічок серпня

Ймовірно, на власному прикладі актор хотів показати, що пандемія коронавірусу не має руйнувати плани кіноманів та змушувати їх відмовлятись від перегляду новинок кіно. Тому у медичній масці Том Круз приїхав до місцевого кінотеатру та коротко дав оцінку після перегляду "Тенету".

"Велике кіно. Великий екран. Мені сподобалось… Чудово повернутися у кінотеатр", – прокоментував Том Круз.

Big Movie. Big Screen. Loved it. pic.twitter.com/DrAY5tRg5P — Tom Cruise (@TomCruise) August 25, 2020

Що відомо про фільм "Тенет"

Про нову роботу Крістофера Нолана говорили задовго до її появи на великих екранах. А все тому, що й самі актори не знали всіх деталей видовищної стрічки.

До теми Ексклюзивне інтерв'ю з Робертом Паттінсоном: витончена складність Нолана та фільм "Тенет"

За сюжетом, всі події відбуватимуться у реальності, де час тече у зворотному напрямку. Головний герой, маючи на озброєнні кодове слово "тенет", вступає у боротьбу за порятунок світу. У цій місії йому доведеться зіткнутись з таємницями міжнародного шпигунства та пізнати світ за межами реального часу.

Зйомки відбувались у 7 країнах світу, зокрема у США, Великій Британії, Італії, Індії, Данії та Естонії. У стрічці глядачі зможуть побачити і згадку про Україну: в окремих сценах можна буде побачити вивіски українською мовою. Окрім цього, спеціально для зйомок Крістофер Нолан придбав справжній Боїнг-747, оскільки, за його словами, військова техніка була дешевшою, аніж її малювання в графічних редакторах. Тому на кіноманів очікує справді видовищний екшн.

Дивіться трейлер до фільму "Тенет": відео