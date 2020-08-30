Українська співачка щоразу вражає прихильників відвертістю. Цього разу Надя Дорофєєва постала у самій білизні перед камерою, показавши свої ідеальні форми.

Екссолістка гурту "Время и стекло" на особистій сторінці в інстаграмі опублікувала провокативний допис. Попри шалену любов і визнання публіки Надя Дорофєєва зізналась, що лише вчиться приймати себе справжньою.

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Зірка наголосила, що соцмережі диктують моду на ідеальне тіло та зовнішність і змушують нас підлаштовуватись під ці тренди. Вона ж натомість закликає бути собою.

Інстаграм диктує шукати кращі ракурси, показувати найбільш робочу сторону і вигинатися в позочках так, щоб сідниці, звичайно ж, були ідеальними. Давайте кайфувати від себе справжніх, ми неповторні у своїй щирості,

– написала Дорофєєва.

Однак допис вона доповнила сміливим фото. Перед камерою співачка постала у самій білизні. На ній комплект попелястого кольору з високими трусиками й спортивним бюстгальтером. Ефектних поз у сексуальному вбранні артистка вигадувати не стала. Натомість вона зображена в ліжку сидячи, спершись рукою на коліно. Проте навіть з такого ракурсу неможливо не помітити підкачаний животик зірки.

Надя Дорофєєва позувала з макіяжем, проте обличчя приховала за волоссям, яке еротично спадало. У кадрі вигідно виглядало не лише її розкішне тендітне тіло, а й численні дрібні татуювання, яких вона має аж 14.