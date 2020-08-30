Украинская певица каждый раз поражает поклонников откровенностью. На этот раз Надя Дорофеева предстала в одном белье перед камерой, показав свои идеальные формы.

Экс-солистка группы "Время и стекло" на личной странице в инстаграме опубликовала провокационное сообщение. Несмотря на безумную любовь и признание публики Надя Дорофеева призналась, что только учится принимать себя настоящей.

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Звезда отметила, что соцсети диктуют моду на идеальное тело и внешность и заставляют нас подстраиваться под эти тренды. Она же призывает быть собой.

Инстаграм диктует искать лучшие ракурсы, показывать наиболее рабочую сторону и выгибаться в позочках так, чтобы ягодицы, конечно же, были идеальными. Давайте кайфовать от себя настоящих, мы неповторимы в своей искренности,

– написала Дорофеева.

Однако сообщение она дополнила смелым фото. Перед камерой певица предстала в одном белье. На ней комплект пепельного цвета с высокими трусиками и спортивным бюстгальтером. Эффектных поз в сексуальном наряде артистка придумывать не стала. Зато она изображена в постели сидя, опершись рукой на колено. Однако даже с такого ракурса невозможно не заметить подкачанный животик звезды.

Надя Дорофеева позировала с макияжем, однако лицо скрыла за волосами, которые эротично спадали. В кадре выгодно выглядело не только ее роскошное нежное тело, а и множество маленьких татуировок, которых у нее аж 14.