Популярная украинская певица, экс-участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева продолжает будоражить воображение поклонников обольстительными фото. На днях она позировала в купальнике с принтом питона.

Артистка показала, как принимает солнечные ванны на территории собственного загородного дома. Эротическое фото она, как обычно, опубликовала на личном инстаграм-аккаунте.

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Надя вместе с мужем Владимиром Дантесом в этом году не рисковали отправляться в зарубежные путешествия. Солнечными летними днями супруги наслаждаются в своем особняке. Именно оттуда звезда распространяет фото, где купается в бассейне или загорает.

Для отдыха в субботний день любимица миллионов выбрала стильное питоновое бикини, в котором уже не раз представала перед камерой. Откровенный верх купальника обнажил пышную грудь исполнительницы. Надя дополнила жаркий образ соломенной шляпой с разноцветными веревками. Волосы она уложила в легкие локоны, а на лице сделала яркий макияж с желтыми тенями.

Дорофеева в очередной раз доказала, что в любом месте и в любое время может выглядеть непревзойденно. Она похвасталась роскошными формами и красотой.