Популярна українська співачка, ексучасниця гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва продовжує розбурхувати уяву шанувальників звабливими фото. Днями вона позувала у купальнику з принтом пітона.

Артистка показала, як приймає сонячні ванни на території власного заміського будинку. Еротичне фото вона, як зазвичай, опублікувана на особистому інстаграм-акаунті.

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Надя разом із чоловіком Володимиром Дантесом цього року не ризикували відправлятися у закордонні подорожі. Сонячними літніми днями подружжя насолоджується у своєму маєтку. Саме звідки зірка поширює фото, де купається у басейні чи засмагає.

Для відпочинку у суботній день улюблениця мільйонів обрала стильне пітонове бікіні, у якому вже не раз поставала перед камерою. Відвертий верх купальника оголив пишні груди виконавиці. Надя доповнила спекотний образ солом'яним капелюхом з різнокольоровими мотузками. Волосся вона вклала у легкі локони, а на обличчі зробила яскравий макіяж з жовтими тінями.

Дорофєєва вкотре довела, що будь-де та будь-коли може виглядати неперевершено. Вона похизувалася розкішними формами та красою.