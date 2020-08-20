Співачка та екссолістка гурту "Время и стекло" Надя Дорофєєва похизувалась розкішними формами у короткому топі. Зірка засвітила пишний бюст, підкоривши прихильників пікантним кадром.

Одна з найсексуальніших зірок українського шоу-бізнесу 30-річна Надя Дорофєєва поділилась провокативним фото в інстаграмі. Зірка повернулась до зйомок гумористичного шоу "Ліга Сміху", у якому виступає тренеркою. За лаштунками співачка ефектно показала свій яскравий образ.

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Для зйомок Надя Дорофєєва обрала джинси з високою посадкою та з рожевими плямами в тон до звабливого топу з довгими рукавами. Верх look з глибоким декольте та кільцем на бюсті вигідно підкреслив пишні груди зірки. Тендітну талію підкреслили смужки на животі. Образ завершили босоніжки-човники на зав'язках.

На фото Надя Дорофєєва позувала в русі. Її волосся з ідеальною укладкою ефектно розвівалось на вітрі. Сексапільне вбрання вона доповнила сережками-кільцями та розкішним макіяжем з блискучими тінями.