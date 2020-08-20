Певица и экс-солистка группы "Время и стекло" Надя Дорофеева похвасталась роскошными формами в коротком топе. Звезда засветила пышный бюст, покорив поклонников пикантным фото.

Одна из самых сексуальных звезд украинского шоу-бизнеса 30-летняя Надя Дорофеева поделилась провокационным фото в инстаграме. Звезда вернулась к съемкам юмористического шоу "Лига Смеха", в котором выступает тренером. За кулисами певица эффектно показала свой яркий образ.

К теме Полностью обнаженная Надя Дорофеева завела сеть: провокационное фото без одежды

Для съемок Надя Дорофеева выбрала джинсы с высокой посадкой и с розовыми пятнами в тон к обольстительному топу с длинными рукавами. Верх look с глубоким декольте и кольцом на бюсте выгодно подчеркнул пышную грудь звезды. Хрупкую талию подчеркнули полоски на животе. Образ завершили босоножки-лодочки на завязках.

На фото Надя Дорофеева позировала в движении. Ее волосы с идеальной укладкой эффектно развевались на ветру. Сексуальный наряд она дополнила серьгами-кольцами и роскошным макияжем с блестящими тенями.