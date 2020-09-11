23-річна американська модель та зірка сімейства Кардашян щоразу заворожує прихильників відвертими образами. Кайлі Дженнер знає, що має апетитні форми і хизується ними перед камерою за будь-якої нагоди.

Перед 195-мільйонною аудиторією в інстаграмі Кайлі Дженнер блиснула великими грудьми. Це далеко не найвідвертіший образ зірки, адже вона демонструвала тіло з найпікантніших ракурсів, проте фото зчинило фурор у мережі. За добу його оцінили майже 12 мільйонів користувачів.

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Перед камерою Кайлі Дженнер з'явилась у світлих джинсах і топі кольору металік на бретелях. Верх вбрання сексуально виділяв пишні груди, які у кадрі виглядали дуже звабливо. Не менш вигідно модель показала струнку талію та підтягнутий оголений живіт.

Зухвалий образ знаменитість доповнила намистом з великих перлів і масивною підвіскою, срібним браслетом і сережками, які гармоніювали з топом.

Безумовно, Кайлі Дженнер фотографується лише з ідеальним макіяжем, для якого цього разу обрала матову лілову помаду та тіні. Волосся вона вклала назад, розділивши проділом.



Кайлі Дженнер засвітила великі груди / Фото Instagram / @kyliejenner



Кайлі Дженнер засвітила великі груди / Фото Instagram / @kyliejenner