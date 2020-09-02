Американська знаменитість Кайлі Дженнер вже котрий раз розбурхала мережу сексуальними фото. Зірка позувала цього разу у відвертому образі морячки.

Мільярдерка і зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" завжди вражає підписників пишними і сексуальними формами. Новою світлиною Кайлі Дженнер поділилась на своїй інстаграм-сторінці.

Цікаво У яскравому бікіні: Кім Кардашян відправилась на сексуальну фотосесію в Мексику

Перед об'єктивом фотографа Кайлі позувала, еротично торкаючись волосся. Зірка постала в образі морячки. Для нього вона одягнула червоно-білий купальник з великим синім бантом посередині. Він чудово підкреслював пишні груди Кайлі та її еротичні форми. А на волосся одягнула білу шапочку моряка.

Кайлі доповнила образ масивним золотим браслетом та кільцем на пальці. Волосся зірка вклала пишними локонами. Важливу роль в образі відіграв макіяж. На очах був градієнт від золотистих до синіх тіней, рум’яна додавали фото особливого шарму, а на губах красувалась червона помада, яка ідеально завершувала образ.

Кайлі Дженнер вкотре порадувала свою майже 200-мільйонну аудиторію еротичним знімком і таким чином подякувала фанатам за покупки колекції літньої косметики зірки.



Кайлі Дженнер в образі морячки / Instagram / @kyliejenner